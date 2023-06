Snowflake et Microsoft ont annoncé un partenariat renforcé visant à fournir des solutions de pointe en matière d'IA, de développement d'applications low-code/no-code et de gouvernance des données. Cette collaboration renforcée permettra d'accélérer l'intégration de nouveaux produits, de renforcer les stratégies conjointes de mise sur le marché et d'affiner la collaboration sur le terrain pour les deux organisations.

Avec ce nouvel accord de partenariat, Snowflake s'engage à augmenter ses dépenses sur Microsoft Azure. En retour, Snowflake et Microsoft collaboreront pour soutenir leurs efforts conjoints de mise sur le marché. Ainsi, les deux entreprises pourront proposer leurs solutions communes directement aux clients.

Judson Althoff, vice-président exécutif et directeur commercial de Microsoft, a déclaré : " Grâce à notre partenariat élargi, nous combinerons l'expertise de Snowflake en matière de Data Cloud avec les technologies cloud et les capacités d'IA de Microsoft afin d'aider les clients de tous les secteurs à élaborer des solutions intelligentes pour mieux gérer, comprendre et gouverner leurs données.

L'alliance renforcée fournira des solutions d'IA avancées qui bénéficieront aux scientifiques des données et aux développeurs. Le partenariat vise à permettre une intégration transparente entre le Data Cloud de Snowflake et Azure ML de Microsoft, en tirant parti des capacités d'Azure OpenAI et de Microsoft Cognitive Services. En offrant cette intégration, les clients communs auront accès aux derniers frameworks, à un flux de développement rationalisé jusqu'à la production pour l'apprentissage automatique, et à des processus intégrés d'intégration continue/de livraison continue (CI/CD).

Les deux entreprises se sont engagées à faire en sorte que les clients de Snowflake puissent utiliser Azure OpenAI et Microsoft Cognitive Services en toute sécurité et sans effort pour créer des produits de données intelligents.

Pour améliorer les expériences des clients, Snowflake a l'intention de créer des intégrations de produits nouvelles et améliorées avec diverses offres de Microsoft. Ces intégrations comprennent Purview pour la gouvernance des données, Power Apps & Automate pour le développement d'applications low-code/no-code, Azure Data Factory pour les processus d'extraction, de chargement et de transformation (ELT), Power BI pour la visualisation des données, et plus encore. L'objectif est d'établir un écosystème homogène maximisant le potentiel des produits complémentaires de Snowflake et de Microsoft.

