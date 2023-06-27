Компании Snowflake и Microsoft объявили о расширении партнерства, направленного на предоставление передовых решений в области искусственного интеллекта, разработки приложений с низким кодом/no-code и управления данными. Это расширенное сотрудничество ускорит интеграцию новых продуктов, укрепит совместные стратегии выхода на рынок и улучшит взаимодействие на местах для обеих организаций.

Благодаря новому партнерскому соглашению Snowflake намерена увеличить свои расходы на Microsoft Azure. В свою очередь, Snowflake и Microsoft будут сотрудничать для поддержки своих совместных усилий по выходу на рынок. В результате обе компании смогут предлагать свои совместные решения напрямую клиентам.

Джадсон Альтхофф, исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор Microsoft, сказал: " Благодаря расширению партнерства мы объединим опыт Snowflake Data Cloud с облачными технологиями и возможностями искусственного интеллекта Microsoft, чтобы помочь клиентам из разных отраслей создавать интеллектуальные решения для лучшего управления, понимания и регулирования данных.

Укрепленный альянс обеспечит передовые решения в области ИИ, которые принесут пользу специалистам по анализу данных и разработчикам. Цель партнерства - обеспечить бесшовную интеграцию между облаком данных Snowflake Data Cloud и Azure ML от Microsoft, используя возможности Azure OpenAI и Microsoft Cognitive Services. Благодаря такой интеграции совместные клиенты получат доступ к новейшим фреймворкам, оптимизированным рабочим процессам разработки и производства машинного обучения, а также интегрированным процессам непрерывной интеграции/непрерывной доставки (CI/CD).

Обе компании стремятся к тому, чтобы клиенты Snowflake могли безопасно и без усилий использовать Azure OpenAI и Microsoft Cognitive Services для создания интеллектуальных продуктов на основе данных.

Чтобы расширить возможности клиентов, Snowflake намерена создать новые и улучшенные интеграции продуктов с различными предложениями Microsoft. Эти интеграции включают Purview для управления данными, Power Apps & Automate для разработки приложений с низким кодом/no-code, Azure Data Factory для процессов извлечения, загрузки и преобразования (ELT), Power BI для визуализации данных и многое другое. Цель - создать бесшовную экосистему, максимально использующую потенциал взаимодополняющих продуктов Snowflake и Microsoft.

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