Snowflake和微软已经披露了一个升级的伙伴关系，旨在提供人工智能、低代码/no-code 应用开发和数据治理方面的尖端解决方案。这种增强的合作将加快新产品的整合，加强联合上市战略，并完善两个组织的现场合作。

通过新的合作协议，Snowflake致力于增加其在微软Azure的支出。作为回报，Snowflake和微软将合作支持他们共同的市场推广工作。因此，两家公司可以直接向客户提供他们的联合解决方案。

微软执行副总裁兼首席商务官Judson Althoff表示，通过我们扩大的伙伴关系，我们将把Snowflake的数据云专业知识与微软的云技术和人工智能能力结合起来，帮助各行业的客户建立智能解决方案，更好地管理、理解和治理他们的数据。

加强后的联盟将提供先进的人工智能解决方案，使数据科学家和开发人员受益。该伙伴关系希望实现Snowflake的数据云和微软的Azure ML之间的无缝整合，利用Azure OpenAI和微软认知服务的能力。通过提供这种整合，联合客户将有机会获得最新的框架，简化机器学习的开发到生产工作流程，以及集成的持续集成/持续交付（CI/CD）流程。

两家公司都致力于确保Snowflake客户能够安全和毫不费力地使用Azure OpenAI和微软认知服务来构建智能数据产品。

为了增强客户体验，Snowflake打算创建新的和改进的产品与微软各种产品的整合。这些集成包括用于数据治理的Purview，用于低代码/no-code 应用开发的Power Apps & Automate，用于提取、加载和转换（ELT）流程的Azure Data Factory，用于数据可视化的Power BI，等等。其目的是建立一个无缝的生态系统，最大限度地发挥Snowflake和微软的互补产品的潜力。

除了像微软这样的成熟平台，AppMaster.io还提供一个强大的no-code 平台，用于开发后台、网络和移动应用程序。使得AppMaster 成为low-code 和no-code 应用开发领域可用平台列表中的一个有价值的补充。