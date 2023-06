Snowflake i Microsoft ogłosiły rozszerzenie partnerstwa mającego na celu dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji, tworzenia aplikacji o niskim kodzie /no-code i zarządzania danymi. Ta wzmocniona współpraca przyspieszy integrację nowych produktów, wzmocni wspólne strategie wejścia na rynek i udoskonali współpracę w terenie dla obu organizacji.

Dzięki nowej umowie partnerskiej Snowflake zobowiązuje się do zwiększenia swoich wydatków na Microsoft Azure. W zamian Snowflake i Microsoft będą współpracować, aby wspierać swoje wspólne wysiłki w zakresie wejścia na rynek. W rezultacie obie firmy mogą oferować swoje wspólne rozwiązania bezpośrednio klientom.

Judson Althoff, wiceprezes wykonawczy i dyrektor handlowy w firmie Microsoft, powiedział: Dzięki naszemu rozszerzonemu partnerstwu połączymy doświadczenie Snowflake w zakresie chmury danych z technologiami chmurowymi firmy Microsoft i możliwościami sztucznej inteligencji, aby pomóc klientom z różnych branż w tworzeniu inteligentnych rozwiązań w celu lepszego zarządzania, zrozumienia i zarządzania ich danymi.

Wzmocniony sojusz zapewni zaawansowane rozwiązania AI, które przyniosą korzyści analitykom danych i programistom. Partnerstwo ma na celu umożliwienie płynnej integracji między Snowflake Data Cloud i Microsoft Azure ML, wykorzystując możliwości Azure OpenAI i Microsoft Cognitive Services. Oferując tę integrację, wspólni klienci będą mieli dostęp do najnowszych frameworków, usprawnionego rozwoju do przepływu pracy produkcyjnej dla uczenia maszynowego oraz zintegrowanych procesów ciągłej integracji/ciągłego dostarczania (CI/CD).

Obie firmy dokładają wszelkich starań, aby klienci Snowflake mogli bezpiecznie i bez wysiłku korzystać z Azure OpenAI i Microsoft Cognitive Services do tworzenia inteligentnych produktów danych.

Aby rozszerzyć doświadczenia klientów, Snowflake zamierza stworzyć nowe i ulepszone integracje produktów z różnymi ofertami Microsoft. Integracje te obejmują Purview do zarządzania danymi, Power Apps & Automate do tworzenia aplikacji o niskim kodzie /no-code, Azure Data Factory do procesów wyodrębniania, ładowania i przekształcania (ELT), Power BI do wizualizacji danych i nie tylko. Celem jest ustanowienie płynnego ekosystemu maksymalizującego potencjał zarówno produktów Snowflake, jak i komplementarnych produktów Microsoft.

