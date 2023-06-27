كشفت شركة Snowflake و Microsoft عن شراكة مطورة تهدف إلى تقديم حلول متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي ، وتطوير تطبيقات ذات تعليمات برمجية منخفضة / no-code ، وإدارة البيانات. سيعمل هذا التعاون المعزز على تسريع تكامل المنتجات الجديدة ، وتعزيز استراتيجيات الدخول إلى السوق المشتركة ، وتحسين التعاون الميداني لكلا المؤسستين.

مع اتفاقية الشراكة الجديدة ، تلتزم Snowflake بزيادة إنفاقها على Microsoft Azure. في المقابل ، سوف تتعاون Snowflake و Microsoft لدعم جهودهما المشتركة في الوصول إلى السوق. نتيجة لذلك ، يمكن لكلتا الشركتين تقديم حلولهما المشتركة مباشرة للعملاء.

قال جودسون ألتوف ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري في Microsoft ، إنه من خلال شراكتنا الموسعة ، سنجمع بين خبرة Snowflake's Data Cloud وتقنيات Microsoft السحابية وقدرات الذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء عبر الصناعات على بناء حلول ذكية لتحسين الإدارة والفهم و تحكم في بياناتهم.

سيوفر التحالف المعزز حلول ذكاء اصطناعي متقدمة تفيد علماء البيانات والمطورين. تطمح الشراكة إلى تمكين التكامل السلس بين سحابة البيانات Snowflake و Azure ML من Microsoft ، والاستفادة من إمكانات Azure OpenAI و Microsoft Cognitive Services. من خلال تقديم هذا التكامل ، سيتمكن العملاء المشتركون من الوصول إلى أحدث الأطر ، والتطوير المبسط لسير عمل الإنتاج للتعلم الآلي ، وعمليات التكامل المستمر / التسليم المستمر (CI / CD).

كلتا الشركتين مكرسة لضمان أن عملاء Snowflake يمكنهم استخدام Azure OpenAI و Microsoft Cognitive Services بشكل آمن وبدون عناء لبناء منتجات بيانات ذكية.

لزيادة تجارب العملاء ، تعتزم Snowflake إنشاء عمليات تكامل جديدة ومحسّنة للمنتجات مع عروض Microsoft المختلفة. تتضمن عمليات التكامل هذه Purview لحوكمة البيانات ، و Power Apps & Automate لتطوير تطبيقات ذات تعليمات برمجية منخفضة / no-code ، و Azure Data Factory لعمليات الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) ، و Power BI لتصور البيانات ، والمزيد. الهدف هو إنشاء نظام بيئي سلس يزيد من إمكانات كل من منتجات Snowflake و Microsoft التكميلية.

بالإضافة إلى الأنظمة الأساسية القائمة مثل Microsoft ، يوفر AppMaster.io أيضًا نظامًا أساسيًا قويًا no-code لتطوير التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول. جعل AppMaster إضافة قيمة إلى قائمة الأنظمة الأساسية المتاحة في مجالات تطوير التطبيقات low-code no-code.