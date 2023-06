A Snowflake e a Microsoft divulgaram uma parceria atualizada com o objetivo de fornecer soluções de ponta em IA, desenvolvimento de aplicações low-code/no-code e governação de dados. Essa colaboração aprimorada agilizará a integração de novos produtos, fortalecerá as estratégias conjuntas de entrada no mercado e refinará a colaboração de campo para ambas as organizações.

Com o novo acordo de parceria, a Snowflake está comprometida em aumentar seus gastos com o Microsoft Azure. Em troca, a Snowflake e a Microsoft irão colaborar para apoiar os seus esforços conjuntos de entrada no mercado. Como resultado, ambas as empresas podem oferecer as suas soluções conjuntas diretamente aos clientes.

Judson Althoff, vice-presidente executivo e diretor comercial da Microsoft, disse: " Por meio de nossa parceria expandida, combinaremos a experiência em Data Cloud da Snowflake com as tecnologias de nuvem e recursos de IA da Microsoft para ajudar os clientes de todos os setores a criar soluções inteligentes para gerenciar, entender e governar melhor seus dados.

A aliança reforçada irá fornecer soluções avançadas de IA que beneficiam os cientistas de dados e os programadores. A parceria visa permitir uma integração perfeita entre o Data Cloud da Snowflake e o Azure ML da Microsoft, aproveitando os recursos do Azure OpenAI e do Microsoft Cognitive Services. Ao oferecer esta integração, os clientes conjuntos terão acesso às mais recentes estruturas, desenvolvimento simplificado para o fluxo de trabalho de produção para aprendizagem automática e processos integrados de integração contínua/entrega contínua (CI/CD).

Ambas as empresas estão empenhadas em garantir que os clientes da Snowflake possam utilizar de forma segura e sem esforço o Azure OpenAI e os Microsoft Cognitive Services para criar produtos de dados inteligentes.

Para aumentar as experiências dos clientes, a Snowflake pretende criar integrações de produtos novas e melhoradas com várias ofertas da Microsoft. Estas integrações incluem Purview para governação de dados, Power Apps & Automate para desenvolvimento de aplicações low-code/no-code, Azure Data Factory para processos de extração, carregamento e transformação (ELT), Power BI para visualização de dados e muito mais. O objetivo é estabelecer um ecossistema sem falhas que maximize o potencial dos produtos complementares da Snowflake e da Microsoft.

Para além de plataformas estabelecidas como a Microsoft, a AppMaster.io também oferece uma poderosa plataforma no-code para o desenvolvimento de aplicações backend, web e móveis. Tornando o AppMaster uma adição valiosa à lista de plataformas disponíveis nas esferas de desenvolvimento de aplicativos low-code e no-code.