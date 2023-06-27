Snowflake ve Microsoft, yapay zeka, düşük kodlu/ no-code uygulama geliştirme ve veri yönetişimi alanlarında son teknoloji çözümler sunmayı amaçlayan yükseltilmiş bir ortaklığı açıkladı. Bu gelişmiş işbirliği, yeni ürünlerin entegrasyonunu hızlandıracak, ortak pazara açılma stratejilerini güçlendirecek ve her iki kuruluş için saha işbirliğini geliştirecektir.

Snowflake, yeni ortaklık anlaşmasıyla Microsoft Azure harcamalarını artırmayı taahhüt ediyor. Buna karşılık, Snowflake ve Microsoft ortak pazara açılma çabalarını desteklemek için işbirliği yapacak. Sonuç olarak, her iki şirket de ortak çözümlerini doğrudan müşterilere sunabilir.

Microsoft Başkan Yardımcısı ve Ticari Baş Sorumlusu Judson Althoff, "Genişletilmiş ortaklığımız sayesinde, Snowflake'in Veri Bulutu uzmanlığını Microsoft'un bulut teknolojileri ve yapay zeka yetenekleriyle birleştirerek farklı sektörlerdeki müşterilerin daha iyi yönetmeleri, anlamaları ve daha iyi yönetebilmeleri için akıllı çözümler geliştirmelerine yardımcı olacağız" dedi. verilerini yönetir.

Güçlendirilmiş ittifak, veri bilimcileri ve geliştiricilere fayda sağlayan gelişmiş yapay zeka çözümleri sağlayacak. Ortaklık, Azure OpenAI ve Microsoft Bilişsel Hizmetlerin yeteneklerinden yararlanarak Snowflake'in Veri Bulutu ile Microsoft'un Azure ML'si arasında sorunsuz entegrasyon sağlamayı amaçlıyor. Bu entegrasyonun sunulmasıyla, ortak müşteriler en son çerçevelere, makine öğrenimi için kolaylaştırılmış geliştirmeden üretime iş akışına ve entegre sürekli entegrasyon/sürekli teslimat (CI/CD) süreçlerine erişebilecek.

Her iki şirket de kendini, Snowflake müşterilerinin akıllı veri ürünleri oluşturmak için Azure OpenAI ve Microsoft Bilişsel Hizmetleri güvenli ve zahmetsizce kullanabilmesini sağlamaya adamıştır.

Snowflake, müşteri deneyimlerini artırmak için çeşitli Microsoft teklifleriyle yeni ve geliştirilmiş ürün entegrasyonları oluşturmayı amaçlıyor. Bu entegrasyonlar arasında veri yönetişimi için Purview, düşük kodlu/ no-code uygulama geliştirme için Power Apps & Automate, ayıklama, yükleme ve dönüştürme (ELT) işlemleri için Azure Data Factory, veri görselleştirme için Power BI ve daha fazlası bulunur. Amaç, hem Snowflake'in hem de Microsoft'un tamamlayıcı ürünlerinin potansiyelini en üst düzeye çıkaran kusursuz bir ekosistem oluşturmaktır.

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