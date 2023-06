Snowflake e Microsoft hanno annunciato un rafforzamento della partnership finalizzata alla fornitura di soluzioni all'avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale, dello sviluppo di applicazioni low-code/no-code e della governance dei dati. Questa collaborazione rafforzata accelererà l'integrazione di nuovi prodotti, rafforzerà le strategie congiunte di go-to-market e perfezionerà la collaborazione sul campo per entrambe le organizzazioni.

Con il nuovo accordo di partnership, Snowflake si impegna ad aumentare la spesa su Microsoft Azure. In cambio, Snowflake e Microsoft collaboreranno per sostenere i loro sforzi congiunti di go-to-market. Di conseguenza, entrambe le aziende potranno offrire le loro soluzioni congiunte direttamente ai clienti.

Judson Althoff, vicepresidente esecutivo e Chief Commercial Officer di Microsoft, ha dichiarato: " Grazie all'ampliamento della nostra partnership, combineremo l'esperienza di Data Cloud di Snowflake con le tecnologie cloud e le capacità di intelligenza artificiale di Microsoft per aiutare i clienti di tutti i settori a creare soluzioni intelligenti per gestire, comprendere e governare meglio i loro dati.

L'alleanza rafforzata fornirà soluzioni avanzate di IA a beneficio di data scientist e sviluppatori. La partnership mira a consentire una perfetta integrazione tra il Data Cloud di Snowflake e Azure ML di Microsoft, sfruttando le capacità di Azure OpenAI e Microsoft Cognitive Services. Grazie a questa integrazione, i clienti comuni avranno accesso ai framework più recenti, a un flusso di lavoro semplificato dallo sviluppo alla produzione per l'apprendimento automatico e a processi integrati di integrazione continua/consegna continua (CI/CD).

Entrambe le aziende sono impegnate a garantire che i clienti Snowflake possano utilizzare Azure OpenAI e Microsoft Cognitive Services in modo sicuro e senza sforzo per costruire prodotti di dati intelligenti.

Per migliorare l'esperienza dei clienti, Snowflake intende creare integrazioni nuove e migliorate con varie offerte Microsoft. Queste integrazioni includono Purview per la governance dei dati, Power Apps & Automate per lo sviluppo di applicazioni low-code/no-code, Azure Data Factory per i processi di estrazione, caricamento e trasformazione (ELT), Power BI per la visualizzazione dei dati e altro ancora. L'obiettivo è quello di creare un ecosistema senza soluzione di continuità che massimizzi il potenziale dei prodotti complementari di Snowflake e Microsoft.

