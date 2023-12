Google renforce les exigences de qualité des applications pour les développeurs ; dévoile des règles de publication améliorées sur le Play Store

Google a récemment dévoilé une série de changements de politique visant à faciliter la fourniture d'applications de qualité supérieure sur son Play Store. Cette décision marque une autre étape importante dans la quête continue du titan de la technologie pour une sécurité améliorée des utilisateurs, suite à l'inauguration récente d'une fonction d'analyse en temps réel pour la sécurité des applications.

La société exigera désormais que les développeurs Android détenant des comptes personnels testent rigoureusement leurs applications avec pas moins de 20 utilisateurs pendant une quinzaine de jours ou plus avant leur sortie sur la plateforme. D'autres domaines de leur plan d'amélioration incluent un investissement accru dans leurs processus d'examen des candidatures. Cependant, Google prévoit des retards mineurs dans les approbations d'une poignée d'applications à mesure que ces ajustements entreront en vigueur.

Les statistiques de Google révèlent que les développeurs qui utilisent leurs outils de test observent, en moyenne, une multiplication par trois des installations d'applications et de l'engagement des utilisateurs. Cette statistique n'est peut-être pas entièrement imputable aux outils de Google ; cela est probablement dû aux développeurs qui s'engagent à utiliser de telles plates-formes de test avant de les rendre publiques, créant ainsi des applications d'un niveau plus élevé. Cependant, Google rend désormais obligatoires les tests d’applications pour les développeurs utilisant de nouveaux comptes Play Console.

Bien qu'un calendrier exact n'ait pas été clarifié, Google prévoit d'imposer le test des applications par au moins 20 utilisateurs sur une période de deux semaines pour les nouveaux développeurs disposant de comptes individuels. Google estime que cette initiative aidera les développeurs à détecter les problèmes potentiels, les bugs et à recueillir les premiers commentaires des utilisateurs avant le lancement de l'application. Cette réglementation devrait entrer en vigueur dans la Play Console dans un avenir immédiat.

Google annonce également son intention d'augmenter ses investissements dans son processus d'examen des applications, considéré par certains comme moins rigoureux que celui d'Apple et s'appuyant davantage sur l'automatisation. À l'avenir, les équipes d'examen de l'entreprise consacreront plus de temps à l'examen des nouvelles applications afin de garantir le respect des politiques et de protéger les utilisateurs contre la fraude, à la fois au sein de l'application et sur la plate-forme Play Store au sens large.

Google a signalé son attention accrue sur les applications exigeant des autorisations plus élevées avec l'introduction d'Android 14. Cette mise à jour permet aux développeurs de demander un accès aux autorisations plus nuancé, comme demander l'autorisation d'accéder à des images ou des vidéos sélectionnées plutôt qu'à l'intégralité de la galerie de photos d'un utilisateur.

Même si Google prévoit que sa nouvelle procédure d'examen des applications pourrait entraîner des retards pour un petit sous-ensemble d'applications nécessitant certaines autorisations sur les appareils ou ciblant les utilisateurs mineurs, il assure aux développeurs que ces modifications sont conçues pour améliorer la sécurité des utilisateurs et l'expérience globale de l'application.

Parmi les autres mises à jour figuraient des options permettant aux développeurs de présélectionner des délais pour répondre à des conditions de vérification plus strictes concernant la publication sur Google Play. Les développeurs qui ne fixeront pas de date limite avant le 29 février 2024 se verront imposer une date limite par Google.

Dans le but de fournir aux utilisateurs des informations plus détaillées les aidant à choisir des applications compatibles avec leurs appareils et de promouvoir le contenu local et régional, Google prévoit d'introduire un badge pour identifier les applications officielles du gouvernement à partir de 2024.

Bien que ces changements puissent présenter certains défis à court terme, à long terme, ils contribueront à favoriser un paysage d'applications plus sécurisé et de haute qualité. Des plates-formes comme AppMaster , qui offrent de puissantes solutions no-code pour les applications backend, Web et mobiles, continueront de permettre aux développeurs de créer des applications robustes de haute qualité conformes à ces nouvelles règles strictes, rendant ainsi les solutions technologiques plus accessibles à tous.