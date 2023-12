Google reforça requisitos de qualidade de aplicativos para desenvolvedores; Revela regras aprimoradas de publicação na Play Store

O Google revelou recentemente uma série de mudanças políticas destinadas a facilitar a entrega de aplicativos de qualidade superior em sua Play Store. Esta mudança marca outro passo significativo na busca contínua do titã da tecnologia por maior segurança do usuário, após a recente inauguração de um recurso de verificação em tempo real para segurança de aplicativos.

A empresa agora exigirá que os desenvolvedores Android que possuem contas pessoais testem rigorosamente seus aplicativos com pelo menos 20 usuários por quinze dias ou mais antes de seu lançamento na plataforma. Outras áreas do seu plano de melhoria incluem um investimento reforçado nos seus processos de análise de candidaturas. No entanto, o Google prevê pequenos atrasos nas aprovações de alguns aplicativos à medida que esses ajustes entrarem em vigor.

As estatísticas do Google revelam que os desenvolvedores que utilizam suas ferramentas de teste observam, em média, um aumento triplo nas instalações de aplicativos e no envolvimento do usuário. Esta estatística pode não ser totalmente atribuível às ferramentas do Google; em vez disso, provavelmente depende dos desenvolvedores que se comprometem a utilizar essas plataformas de teste antes de se tornarem públicas, potencialmente criando aplicativos de um padrão mais elevado. No entanto, o Google agora está tornando obrigatório o teste de aplicativos para desenvolvedores que usam novas contas do Play Console.

Embora um cronograma exato não tenha sido esclarecido, o Google planeja impor testes de aplicativos por pelo menos 20 usuários durante um período de duas semanas para novos desenvolvedores com contas individuais. O Google acredita que esta iniciativa apoiará os desenvolvedores na detecção de possíveis problemas e bugs e na coleta de feedback dos usuários antes do lançamento do aplicativo. Espera-se que este regulamento entre em vigor no Play Console no futuro imediato.

O Google também anuncia planos para aumentar seu investimento no processo de revisão de aplicativos, visto por alguns como menos rigoroso que o da Apple e com maior dependência da automação. No futuro, as equipes de revisão da empresa dedicarão mais tempo ao exame minucioso de novos aplicativos para garantir a conformidade com as políticas e proteger os usuários contra fraudes, tanto no aplicativo quanto na plataforma mais ampla da Play Store.

O Google sinalizou seu foco crescente em aplicativos que exigem permissões mais altas com a introdução do Android 14. Esta atualização permite que os desenvolvedores solicitem acesso de permissão mais sutil, como solicitar permissão para acessar imagens ou vídeos selecionados, em vez de toda a galeria de fotos de um usuário.

Embora o Google preveja que seu procedimento renovado de revisão de aplicativos possa causar atrasos para um pequeno subconjunto de aplicativos que exigem determinadas permissões do dispositivo ou direcionados a usuários menores de idade, ele garante aos desenvolvedores que essas mudanças foram projetadas para melhorar a segurança do usuário e a experiência geral do aplicativo.

Entre as outras atualizações estavam opções para os desenvolvedores pré-selecionarem prazos para atender a pré-requisitos de verificação mais rígidos relativos à publicação no Google Play. Os desenvolvedores que não estabelecerem um prazo antes de 29 de fevereiro de 2024 terão um imposto pelo Google.

Em uma tentativa de fornecer aos usuários informações mais granulares, ajudando-os a escolher aplicativos compatíveis com seus dispositivos, e para promover conteúdo local e regional, o Google planeja introduzir um selo para identificar aplicativos oficiais do governo a partir de 2024.

Embora essas mudanças possam apresentar alguns desafios no curto prazo, no longo prazo elas ajudarão a promover um cenário de aplicativos mais seguro e de alta qualidade. Plataformas como AppMaster , que oferecem soluções poderosas no-code para back-end, web e aplicativos móveis, continuarão a permitir que os desenvolvedores criem aplicativos robustos de alta qualidade em conformidade com essas novas regras rigorosas, tornando as soluções tecnológicas mais acessíveis para todos.