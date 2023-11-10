Google, Geliştiricilere Yönelik Uygulama Kalitesi Gereksinimlerini Güçlendiriyor; Geliştirilmiş Play Store Yayın Kurallarını Açıkladı

Google yakın zamanda Play Store'da üstün kaliteli uygulamaların sunulmasını kolaylaştırmayı amaçlayan bir dizi politika değişikliğini açıkladı. Bu hamle, uygulama güvenliği için gerçek zamanlı tarama özelliğinin kısa süre önce başlatılmasının ardından, teknoloji devinin sürekli olarak gelişmiş kullanıcı güvenliği arayışında bir başka önemli adıma işaret ediyor.

Şirket artık, kişisel hesaplara sahip Android geliştiricilerinin uygulamalarını platformda yayınlanmadan önce iki hafta veya daha uzun bir süre boyunca en az 20 kullanıcıyla titizlikle test etmesini zorunlu kılacak. İyileştirme planlarındaki diğer alanlar arasında başvuru inceleme süreçlerine yönelik güçlendirilmiş bir yatırım yer alıyor. Ancak Google, bu ayarlamaların yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı uygulamaların onaylanmasında küçük gecikmeler olacağını öngörüyor.

Google'ın istatistikleri, test araçlarını kullanan geliştiricilerin uygulama yüklemelerinde ve kullanıcı etkileşiminde ortalama üç kat artış gözlemlediğini ortaya koyuyor. Bu istatistik tamamen Google'ın araçlarıyla ilişkilendirilemeyebilir; bunun yerine, muhtemelen halka açılmadan önce bu tür test platformlarını kullanmayı taahhüt eden ve potansiyel olarak daha yüksek standartta uygulamalar üreten geliştiricilere bağlıdır. Ancak Google artık yeni Play Console hesaplarını kullanan geliştiriciler için uygulama testini zorunlu hale getiriyor.

Kesin bir zaman çizelgesi açıklığa kavuşturulmamış olsa da Google, bireysel hesaplara sahip yeni geliştiriciler için uygulamaların iki haftalık bir süre boyunca en az 20 kullanıcı tarafından test edilmesini zorunlu kılmayı planlıyor. Google, bu girişimin geliştiricilerin olası sorunları ve hataları tespit etmelerine ve uygulama lansmanından önce kullanıcı geri bildirimlerini erken toplamalarına yardımcı olacağına inanıyor. Bu düzenlemenin yakın gelecekte Play Console'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Google ayrıca, bazıları tarafından Apple'ınkinden daha az titiz görülen ve otomasyona daha fazla güvenilen uygulama inceleme sürecine yatırımını artırma planlarını da duyurdu. İleriye dönük olarak şirketin inceleme ekipleri, hem uygulama içinde hem de daha geniş Play Store platformunda politika uyumluluğunu sağlamak ve kullanıcıları sahtekarlıktan korumak için yeni uygulamaları incelemeye daha fazla zaman ayıracak.

Google, Android 14'ün piyasaya sürülmesiyle daha yüksek izinler gerektiren uygulamalara daha fazla odaklandığının sinyalini verdi. Bu güncelleme, geliştiricilerin, kullanıcının fotoğraf galerisinin tamamı yerine seçilen resimlere veya videolara erişim izni istemek gibi daha ayrıntılı izin erişimi talep etmesine olanak tanıyor.

Google, yenilenen uygulama inceleme prosedürünün, belirli cihaz izinleri gerektiren veya reşit olmayan kullanıcıları hedefleyen küçük bir uygulama alt kümesinde gecikmelere neden olabileceğini öngörse de, geliştiricilere bu değişikliklerin kullanıcı güvenliğini ve genel uygulama deneyimini geliştirmek için tasarlandığına dair güvence veriyor.

Diğer güncellemelerin arasında, geliştiricilerin Google Play yayınına ilişkin daha sıkı doğrulama ön koşullarını karşılamak için son tarihleri ​​önceden seçme seçenekleri de vardı. 29 Şubat 2024'ten önce bir son tarih belirlemeyen geliştiricilere Google tarafından bir son tarih uygulanacaktır.

Kullanıcılara, cihazlarıyla uyumlu uygulamaları seçmelerine yardımcı olmak ve yerel ve bölgesel içeriği tanıtmak amacıyla daha ayrıntılı bilgi sağlamak amacıyla Google, 2024'ten itibaren resmi devlet uygulamalarını tanımlayan bir rozet sunmayı planlıyor.

Bu değişiklikler kısa vadede bazı zorluklara yol açsa da uzun vadede daha güvenli, yüksek kaliteli bir uygulama ortamının geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Arka uç, web ve mobil uygulamalar için güçlü no-code çözümler sunan AppMaster gibi platformlar, geliştiricilerin bu yeni katı kurallara uygun, sağlam, yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak teknolojik çözümleri herkes için daha erişilebilir hale getirmeye devam edecek.