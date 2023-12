Google zaostrza wymagania dotyczące jakości aplikacji dla programistów; przedstawia ulepszone zasady publikacji w Sklepie Play

Firma Google zaprezentowała niedawno szereg zmian w zasadach mających na celu ułatwienie dostarczania aplikacji najwyższej jakości w Sklepie Play. Posunięcie to stanowi kolejny znaczący krok w ciągłym dążeniu technologicznego tytana do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników, po niedawnej inauguracji funkcji skanowania w czasie rzeczywistym pod kątem bezpieczeństwa aplikacji.

Firma będzie teraz wymagać, aby programiści Androida posiadający konta osobiste rygorystycznie testowali swoje aplikacje z udziałem nie mniej niż 20 użytkowników przez dwa tygodnie lub dłużej przed udostępnieniem aplikacji na platformie. Inne obszary planu ulepszeń obejmują zwiększone inwestycje w procesy przeglądu aplikacji. Google przewiduje jednak niewielkie opóźnienia w zatwierdzaniu kilku aplikacji, gdy te zmiany zaczną obowiązywać.

Statystyki Google pokazują, że programiści korzystający z ich narzędzi testowych odnotowują średnio trzykrotny wzrost liczby instalacji aplikacji i zaangażowania użytkowników. Te statystyki mogą nie być w pełni przypisane narzędziom Google; raczej leży to w gestii programistów, którzy zobowiązują się do korzystania z takich platform testowych przed wejściem na giełdę, potencjalnie tworząc aplikacje o wyższym standardzie. Jednak Google nakłada teraz obowiązek testowania aplikacji na programistów korzystających z nowych kont Konsoli Play.

Chociaż dokładny harmonogram nie został wyjaśniony, Google planuje wymusić testowanie aplikacji przez co najmniej 20 użytkowników w ciągu dwóch tygodni w przypadku nowych programistów posiadających indywidualne konta. Google wierzy, że ta inicjatywa pomoże programistom w wykrywaniu potencjalnych problemów i błędów oraz zbieraniu opinii użytkowników na wczesnym etapie przed uruchomieniem aplikacji. Oczekuje się, że to rozporządzenie zacznie obowiązywać w Konsoli Play w najbliższej przyszłości.

Google ogłasza również plany zwiększenia inwestycji w proces oceny aplikacji, postrzegany przez niektórych jako mniej rygorystyczny niż proces Apple i w większym stopniu polegający na automatyzacji. W przyszłości zespoły sprawdzające firmy poświęcą więcej czasu na analizowanie nowych aplikacji w celu egzekwowania zgodności z zasadami i ochrony użytkowników przed oszustwami, zarówno w aplikacji, jak i na szerszej platformie Sklepu Play.

Wraz z wprowadzeniem Androida 14 firma Google zasygnalizowała, że ​​koncentruje się na aplikacjach wymagających wyższych uprawnień. Ta aktualizacja umożliwia programistom żądanie bardziej zróżnicowanego dostępu do uprawnień, na przykład uzyskiwania dostępu do wybranych zdjęć lub filmów, a nie do całej galerii zdjęć użytkownika.

Chociaż Google przewiduje, że zmieniona procedura sprawdzania aplikacji może powodować opóźnienia w przypadku niewielkiego podzbioru aplikacji wymagających określonych uprawnień urządzenia lub przeznaczonych dla nieletnich użytkowników, zapewnia programistów, że te zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników i ogólnego komfortu aplikacji.

Wśród innych aktualizacji znalazły się opcje umożliwiające programistom wstępne wybranie terminów spełnienia bardziej rygorystycznych wymagań wstępnych weryfikacji dotyczących publikacji w Google Play. Programiści, którzy nie wyznaczą terminu przed 29 lutego 2024 r., zostaną narzuceni przez Google.

Aby zapewnić użytkownikom bardziej szczegółowe informacje, które pomogą im wybrać aplikacje kompatybilne z ich urządzeniami, a także promować treści lokalne i regionalne, Google planuje wprowadzić od 2024 r. plakietkę identyfikującą oficjalne aplikacje rządowe.

Chociaż zmiany te mogą stanowić pewne wyzwania w perspektywie krótkoterminowej, w dłuższej perspektywie pomogą stworzyć bezpieczniejszy krajobraz aplikacji o wysokiej jakości. Platformy takie jak AppMaster , które oferują zaawansowane rozwiązania no-code dla aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, będą w dalszym ciągu umożliwiać programistom tworzenie solidnych, wysokiej jakości aplikacji zgodnych z nowymi, rygorystycznymi przepisami, dzięki czemu rozwiązania technologiczne będą bardziej dostępne dla wszystkich.