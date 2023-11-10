Google ужесточает требования к качеству приложений для разработчиков; Представляем расширенные правила публикации в Play Маркете

Google недавно представила ряд изменений в политике, направленных на облегчение доставки приложений высшего качества в свой Play Store. Этот шаг знаменует собой еще один важный шаг в непрерывном стремлении технического титана к повышению безопасности пользователей после недавнего запуска функции сканирования в реальном времени для обеспечения безопасности приложений.

Теперь компания потребует, чтобы разработчики Android, имеющие личные учетные записи, тщательно тестировали свои приложения с участием не менее 20 пользователей в течение двух недель или дольше перед их выпуском на платформе. Другие области их плана улучшения включают увеличение инвестиций в процессы рассмотрения заявок. Однако Google предвидит небольшие задержки в одобрении нескольких приложений, когда эти изменения вступят в силу.

Статистика Google показывает, что разработчики, использующие их инструменты тестирования, наблюдают в среднем трехкратный рост количества установок приложений и вовлеченности пользователей. Эта статистика не может быть полностью связана с инструментами Google; скорее, это, скорее всего, зависит от разработчиков, которые обязуются использовать такие платформы тестирования перед их публикацией, потенциально создавая приложения более высокого стандарта. Однако теперь Google делает обязательным тестирование приложений для разработчиков, использующих новые учетные записи Play Console.

Хотя точные сроки не уточняются, Google планирует провести тестирование приложений как минимум 20 пользователями в течение двухнедельного периода для новых разработчиков с отдельными учетными записями. Google полагает, что эта инициатива поможет разработчикам выявлять потенциальные проблемы и ошибки и собирать отзывы пользователей на ранней стадии до запуска приложения. Ожидается, что это постановление вступит в силу в Play Console в ближайшем будущем.

Google также объявляет о планах увеличить инвестиции в процесс проверки приложений, который некоторые считают менее строгим, чем у Apple, и в большей степени полагающимся на автоматизацию. В дальнейшем группы проверки компании будут уделять больше времени тщательному изучению новых приложений, чтобы обеспечить соблюдение политик и защитить пользователей от мошенничества как внутри приложения, так и на более широкой платформе Play Store.

С выпуском Android 14 компания Google сообщила о повышенном внимании к приложениям, требующим более высоких разрешений. Это обновление позволяет разработчикам запрашивать более детальный доступ к разрешениям, например, запрашивать разрешение на доступ к выбранным изображениям или видео, а не ко всей фотогалерее пользователя.

Хотя Google ожидает, что обновленная процедура проверки приложений может вызвать задержки для небольшого набора приложений, требующих определенных разрешений на устройстве или ориентированных на несовершеннолетних пользователей, компания уверяет разработчиков, что эти изменения предназначены для повышения безопасности пользователей и общего удобства работы с приложениями.

Среди других обновлений была возможность для разработчиков заранее выбирать сроки для соблюдения более строгих требований проверки публикации в Google Play. Разработчикам, которые не смогут установить крайний срок до 29 февраля 2024 года, Google наложит его.

Стремясь предоставить пользователям более подробную информацию, помогающую им выбирать приложения, совместимые с их устройствами, а также продвигать местный и региональный контент, Google планирует ввести значок для идентификации официальных правительственных приложений, начиная с 2024 года.

Хотя эти изменения могут создать некоторые проблемы в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе они помогут создать более безопасную и высококачественную среду приложений. Такие платформы, как AppMaster , которые предлагают мощные решения no-code для серверных, веб- и мобильных приложений, будут и дальше позволять разработчикам создавать надежные высококачественные приложения, соответствующие этим новым строгим правилам, делая технологические решения более доступными для всех.