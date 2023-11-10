谷歌加强了对开发者的应用程序质量要求；推出增强版 Play 商店发布规则

谷歌最近公布了一系列政策变化，旨在促进在其 Play 商店上交付优质应用程序。继最近推出应用程序安全实时扫描功能后，此举标志着这家科技巨头在不断追求增强用户安全方面又迈出了重要一步。

该公司现在要求持有个人账户的 Android 开发者在其应用程序在平台上发布之前，在两周或更长时间内对不少于 20 名用户进行严格测试。改进计划中的其他领域包括加大对申请审核流程的投资。然而，谷歌预计，随着这些调整的生效，少数应用程序的审批会出现轻微延迟。

谷歌的统计数据显示，使用其测试工具的开发人员平均观察到应用程序安装量和用户参与度增加了三倍。这一统计数据可能并不完全归功于谷歌的工具；相反，这很可能取决于开发人员在公开之前承诺使用此类测试平台，从而有可能制作出更高标准的应用程序。不过，Google 现在强制要求使用新 Play Console 帐户的开发者进行应用程序测试。

尽管具体的时间表尚未明确，但谷歌计划在两周内对拥有个人帐户的新开发者强制要求至少 20 位用户对应用程序进行测试。谷歌认为，这一举措将支持开发人员在应用程序发布之前发现潜在问题、错误并收集早期用户反馈。该规定预计将在不久的将来在 Play 管理中心生效。

谷歌还宣布计划加大对其应用程序审查流程的投资，一些人认为该流程不如苹果严格，而且更加依赖自动化。展望未来，该公司的审核团队将投入更多时间来审查新应用程序，以强制执行政策合规性并保护用户免受欺诈，无论是在应用程序内还是在更广泛的 Play 商店平台上。

随着 Android 14 的推出，谷歌表示将更加关注需要更高权限的应用程序。此更新允许开发人员请求更细致的权限访问，例如寻求访问选定图像或视频的权限，而不是访问用户的整个照片库。

虽然谷歌预计其修改后的应用程序审核程序可能会导致一小部分需要某些设备权限或针对未成年用户的应用程序出现延迟，但它向开发人员保证，这些更改旨在增强用户安全性和整体应用程序体验。

其他更新包括让开发者可以预先选择截止日期，以满足有关 Google Play 发布的更严格的验证先决条件。未能在 2024 年 2 月 29 日之前设定截止日期的开发者将受到 Google 的强制执行。

为了向用户提供更详细的信息，帮助他们选择与其设备兼容的应用程序，并推广本地和区域内容，谷歌计划从 2024 年开始推出一个徽章来识别官方政府应用程序。

虽然这些变化可能在短期内带来一些挑战，但从长远来看，它们将有助于培育更安全、高质量的应用程序环境。 AppMaster等平台为后端、Web 和移动应用程序提供强大的no-code解决方案，将继续帮助开发人员创建符合这些新的严格规则的强大的高质量应用程序，从而使所有人都能更轻松地访问技术解决方案。