Google verschärft die App-Qualitätsanforderungen für Entwickler; Stellt erweiterte Play Store-Veröffentlichungsregeln vor

Google hat kürzlich eine Reihe von Richtlinienänderungen vorgestellt, die darauf abzielen, die Bereitstellung hochwertiger Anwendungen in seinem Play Store zu erleichtern. Dieser Schritt stellt einen weiteren wichtigen Schritt im kontinuierlichen Streben des Technologiegiganten nach mehr Benutzersicherheit dar, nachdem kürzlich eine Echtzeit-Scanfunktion für die App-Sicherheit eingeführt wurde.

Das Unternehmen wird nun verlangen, dass Android-Entwickler, die über ein persönliches Konto verfügen, ihre Apps vor der Veröffentlichung auf der Plattform mindestens zwei Wochen lang gründlich mit mindestens 20 Benutzern testen. Zu den weiteren Bereichen ihres Verbesserungsplans gehört eine verstärkte Investition in ihre Antragsprüfungsprozesse. Allerdings rechnet Google mit geringfügigen Verzögerungen bei der Genehmigung einiger Apps, sobald diese Anpassungen in Kraft treten.

Die Statistiken von Google zeigen, dass Entwickler, die ihre Testtools nutzen, im Durchschnitt einen Anstieg der App-Installationen und des Nutzerengagements um das Dreifache beobachten. Diese Statistik ist möglicherweise nicht vollständig auf die Tools von Google zurückzuführen. Vielmehr liegt es wahrscheinlich an den Entwicklern, die sich dazu verpflichten, solche Testplattformen zu nutzen, bevor sie an die Öffentlichkeit gehen, und so möglicherweise Anwendungen mit einem höheren Standard erstellen. Allerdings macht Google nun Anwendungstests für Entwickler, die neue Play Console-Konten verwenden, zur Pflicht.

Obwohl ein genauer Zeitplan noch nicht geklärt ist, plant Google, neuen Entwicklern mit individuellen Konten das Testen von Apps durch mindestens 20 Nutzer über einen Zeitraum von zwei Wochen aufzuzwingen. Google ist davon überzeugt, dass diese Initiative Entwickler dabei unterstützen wird, potenzielle Probleme und Fehler zu erkennen und vor dem Start der App frühzeitiges Nutzerfeedback zu sammeln. Diese Regelung wird voraussichtlich in naher Zukunft in der Play Console in Kraft treten.

Google kündigt außerdem Pläne an, seine Investitionen in seinen App-Review-Prozess zu erhöhen, der von manchen als weniger streng als der von Apple angesehen wird und stärker auf Automatisierung setzt. Künftig werden die Prüfteams des Unternehmens mehr Zeit auf die Prüfung neuer Apps verwenden, um die Einhaltung von Richtlinien durchzusetzen und Benutzer vor Betrug zu schützen, sowohl innerhalb der App als auch auf der breiteren Play Store-Plattform.

Google hat mit der Einführung von Android 14 seinen verstärkten Fokus auf Apps signalisiert, die höhere Berechtigungen erfordern. Dieses Update ermöglicht es Entwicklern, einen differenzierteren Berechtigungszugriff anzufordern, z. B. um die Berechtigung für den Zugriff auf ausgewählte Bilder oder Videos statt auf die gesamte Fotogalerie eines Benutzers zu bitten.

Während Google davon ausgeht, dass sein überarbeitetes App-Überprüfungsverfahren bei einer kleinen Untergruppe von Apps, die bestimmte Geräteberechtigungen erfordern oder sich an minderjährige Benutzer richten, zu Verzögerungen führen kann, versichert es den Entwicklern, dass diese Änderungen darauf abzielen, die Benutzersicherheit und das gesamte App-Erlebnis zu verbessern.

Zu den weiteren Aktualisierungen gehörten Optionen für Entwickler, Fristen vorab festzulegen, um strengere Verifizierungsvoraussetzungen für die Veröffentlichung bei Google Play zu erfüllen. Entwicklern, die es versäumen, vor dem 29. Februar 2024 eine Frist festzulegen, wird Google eine Frist auferlegen.

Um den Nutzern detailliertere Informationen zur Verfügung zu stellen, die ihnen bei der Auswahl von Apps helfen, die mit ihren Geräten kompatibel sind, und um lokale und regionale Inhalte zu bewerben, plant Google ab 2024 die Einführung eines Abzeichens zur Identifizierung offizieller Regierungs-Apps.

Während diese Änderungen kurzfristig einige Herausforderungen mit sich bringen könnten, werden sie auf lange Sicht dazu beitragen, eine sicherere und qualitativ hochwertigere App-Landschaft zu fördern. Plattformen wie AppMaster , die leistungsstarke no-code Lösungen für Backend-, Web- und mobile Anwendungen bieten, werden es Entwicklern weiterhin ermöglichen, robuste, qualitativ hochwertige Anwendungen zu erstellen, die diesen neuen strengen Regeln entsprechen und technologische Lösungen für alle zugänglicher machen.