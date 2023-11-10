جوجل تعزز متطلبات جودة التطبيقات للمطورين؛ يكشف النقاب عن قواعد النشر المحسنة في متجر Play

كشفت Google مؤخرًا عن مجموعة من التغييرات في السياسة التي تهدف إلى تسهيل تقديم تطبيقات عالية الجودة على متجر Play الخاص بها. تمثل هذه الخطوة خطوة مهمة أخرى في سعي عملاق التكنولوجيا المستمر لتعزيز سلامة المستخدم، بعد التدشين الأخير لميزة المسح في الوقت الفعلي لأمان التطبيق.

ستتطلب الشركة الآن أن يقوم مطورو Android الذين لديهم حسابات شخصية باختبار تطبيقاتهم بدقة مع ما لا يقل عن 20 مستخدمًا لمدة أسبوعين أو أكثر قبل إصدارها على النظام الأساسي. تشمل المجالات الأخرى في خطة التحسين الخاصة بهم الاستثمار المعزز في عمليات مراجعة الطلبات الخاصة بهم. ومع ذلك، تتوقع جوجل حدوث تأخيرات طفيفة في الموافقات لعدد قليل من التطبيقات مع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ.

تكشف إحصائيات Google أن المطورين الذين يستخدمون أدوات الاختبار الخاصة بهم يلاحظون، في المتوسط، زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عمليات تثبيت التطبيقات وتفاعل المستخدمين. قد لا تُعزى هذه الإحصائية بالكامل إلى أدوات Google؛ بدلاً من ذلك، من المحتمل أن يعود الأمر إلى المطورين الذين يلتزمون باستخدام منصات الاختبار هذه قبل طرحها للعامة، ومن المحتمل أن يقوموا بصياغة تطبيقات ذات مستوى أعلى. ومع ذلك، فإن Google تجعل الآن اختبار التطبيقات إلزاميًا للمطورين الذين يستخدمون حسابات Play Console الجديدة.

على الرغم من عدم توضيح الجدول الزمني الدقيق، تخطط جوجل لفرض اختبار التطبيقات بواسطة 20 مستخدمًا على الأقل على مدار أسبوعين للمطورين الجدد الذين لديهم حسابات فردية. تعتقد Google أن هذه المبادرة ستدعم المطورين في اكتشاف المشكلات والأخطاء المحتملة وجمع تعليقات المستخدمين المبكرة قبل إطلاق التطبيق. ومن المتوقع أن تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في Play Console في المستقبل القريب.

أعلنت Google أيضًا عن خطط لزيادة استثماراتها في عملية مراجعة التطبيقات، والتي يراها البعض أقل صرامة من عملية Apple وتعتمد بشكل أكبر على الأتمتة. ومن الآن فصاعدا، ستخصص فرق المراجعة في الشركة المزيد من الوقت لفحص التطبيقات الجديدة لفرض الامتثال للسياسة وحماية المستخدمين من الاحتيال، سواء داخل التطبيق أو على منصة متجر Play الأوسع.

أشارت جوجل إلى تركيزها المتزايد على التطبيقات التي تتطلب أذونات أعلى من خلال تقديم Android 14. ويتيح هذا التحديث للمطورين طلب وصول أكثر دقة للأذونات، مثل طلب إذن للوصول إلى صور أو مقاطع فيديو محددة بدلاً من معرض الصور الخاص بالمستخدم بأكمله.

وبينما تتوقع جوجل أن إجراءات مراجعة التطبيقات المُجددة قد تتسبب في تأخيرات لمجموعة فرعية صغيرة من التطبيقات التي تتطلب أذونات معينة للجهاز أو تستهدف المستخدمين دون السن القانونية، فإنها تؤكد للمطورين أن هذه التغييرات مصممة لتعزيز أمان المستخدم وتجربة التطبيق الشاملة.

ومن بين التحديثات الأخرى كانت هناك خيارات للمطورين لتحديد المواعيد النهائية مسبقًا للوفاء بمتطلبات التحقق الأكثر صرامة فيما يتعلق بالنشر على Google Play. المطورون الذين يفشلون في تحديد موعد نهائي قبل 29 فبراير 2024، سيفرضون عليهم موعدًا نهائيًا من قبل Google.

وفي محاولة لتزويد المستخدمين بمعلومات أكثر تفصيلاً لمساعدتهم على اختيار التطبيقات المتوافقة مع أجهزتهم، ولتعزيز المحتوى المحلي والإقليمي، تخطط جوجل لتقديم شارة لتحديد التطبيقات الحكومية الرسمية بدءًا من عام 2024.

في حين أن هذه التغييرات قد تطرح بعض التحديات على المدى القصير، إلا أنها ستساعد على المدى الطويل في تعزيز مشهد التطبيقات الأكثر أمانًا والجودة العالية. ستستمر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster التي تقدم حلولاً قوية no-code لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول في تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات قوية عالية الجودة متوافقة مع هذه القواعد الصارمة الجديدة، مما يجعل الحلول التكنولوجية في متناول الجميع.