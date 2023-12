Google versterkt app-kwaliteitseisen voor ontwikkelaars; Onthult verbeterde Play Store-publicatieregels

Google heeft onlangs een reeks beleidswijzigingen onthuld die erop gericht zijn de levering van applicaties van superieure kwaliteit in de Play Store te vergemakkelijken. Deze stap markeert een nieuwe belangrijke stap in de voortdurende zoektocht van de tech-titan naar verbeterde gebruikersveiligheid, na de recente introductie van een realtime scanfunctie voor app-beveiliging.

Het bedrijf zal nu vereisen dat Android-ontwikkelaars met persoonlijke accounts hun apps rigoureus testen met niet minder dan twintig gebruikers gedurende veertien dagen of langer voordat deze op het platform worden uitgebracht. Andere gebieden in hun verbeteringsplan zijn onder meer een versterkte investering in hun aanvraagbeoordelingsprocessen. Google voorziet echter kleine vertragingen in de goedkeuring van een handvol apps zodra deze aanpassingen van kracht worden.

Uit de statistieken van Google blijkt dat ontwikkelaars die hun testtools gebruiken gemiddeld een drievoudige stijging in app-installaties en gebruikersbetrokkenheid waarnemen. Deze statistiek is mogelijk niet volledig toe te schrijven aan de tools van Google; het is eerder waarschijnlijk aan de ontwikkelaars die zich ertoe verbinden dergelijke testplatforms te gebruiken voordat ze naar de beurs gaan, en mogelijk applicaties van een hoger niveau maken. Google stelt het testen van applicaties nu echter verplicht voor ontwikkelaars die nieuwe Play Console-accounts gebruiken.

Hoewel een exacte tijdlijn nog niet is opgehelderd, is Google van plan om het testen van apps door ten minste twintig gebruikers gedurende een periode van twee weken af ​​te dwingen voor nieuwe ontwikkelaars met individuele accounts. Google is van mening dat dit initiatief ontwikkelaars zal ondersteunen bij het opsporen van potentiële problemen en bugs en het verzamelen van vroege gebruikersfeedback voorafgaand aan de lancering van de app. Deze regeling zal naar verwachting in de nabije toekomst van kracht worden in de Play Console.

Google kondigt ook plannen aan om zijn investeringen in het app-beoordelingsproces op te voeren, dat door sommigen wordt gezien als minder rigoureus dan dat van Apple en met een grotere afhankelijkheid van automatisering. In de toekomst zullen de beoordelingsteams van het bedrijf meer tijd besteden aan het onderzoeken van nieuwe apps om naleving van het beleid af te dwingen en gebruikers tegen fraude te beschermen, zowel binnen de app als op het bredere Play Store-platform.

Google gaf met de introductie van Android 14 zijn grotere focus aan op apps die hogere rechten vereisen. Met deze update kunnen ontwikkelaars meer genuanceerde toestemmingstoegang aanvragen, zoals toestemming vragen voor toegang tot geselecteerde afbeeldingen of video's in plaats van tot de volledige fotogalerij van een gebruiker.

Hoewel Google verwacht dat de vernieuwde app-beoordelingsprocedure vertragingen kan veroorzaken voor een kleine subset van apps die bepaalde apparaatrechten vereisen of zich richten op minderjarige gebruikers, verzekert het ontwikkelaars dat deze wijzigingen zijn ontworpen om de gebruikersveiligheid en de algehele app-ervaring te verbeteren.

Onder de andere updates bevonden zich opties voor ontwikkelaars om deadlines vooraf te selecteren om te voldoen aan strengere verificatievereisten met betrekking tot Google Play-publicatie. Ontwikkelaars die er niet in slagen om vóór 29 februari 2024 een deadline te stellen, zullen door Google een deadline opgelegd krijgen.

In een poging gebruikers gedetailleerdere informatie te bieden om hen te helpen bij het kiezen van apps die compatibel zijn met hun apparaten, en om lokale en regionale inhoud te promoten, is Google van plan vanaf 2024 een badge te introduceren om officiële overheidsapps te identificeren.

Hoewel deze veranderingen op de korte termijn voor enkele uitdagingen kunnen zorgen, zullen ze op de lange termijn bijdragen tot een veiliger app-landschap van hoge kwaliteit. Platformen zoals AppMaster , die krachtige no-code oplossingen bieden voor backend-, web- en mobiele applicaties, zullen ontwikkelaars in staat blijven stellen robuuste applicaties van hoge kwaliteit te creëren die voldoen aan deze nieuwe strenge regels, waardoor technologische oplossingen voor iedereen toegankelijker worden.