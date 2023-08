Redis dévoile la très attendue version 7.2 avec des fonctionnalités qui changent la donne comme la recherche évolutive et l'auto-classement

Avec le lancement de Redis 7.2, le secteur des technologies est témoin d'une évolution de la technologie des bases de données. Ce paquet surprise introduit une série de fonctionnalités innovantes, dont la recherche évolutive et la hiérarchisation automatique, qui devraient redéfinir les performances et le rapport coût-efficacité.

La recherche évolutive promet une amélioration massive de 16 fois le débit des requêtes, en mariant le sharding et la mise à l'échelle verticale à l'unisson parfait. Par essence, la recherche évolutive maximise l'efficacité du traitement, en accélérant considérablement les processus de recherche de données.

Le mécanisme de hiérarchisation automatique a été conçu pour offrir aux développeurs un mode économique de gestion du stockage des données. Dans ce cadre, les données auxquelles on accède le plus fréquemment restent en mémoire, tandis que les données moins utilisées sont déplacées vers des disques d'état solide (SSD). Initialement baptisé Redis on Flash, Auto Tiering a été remanié et renommé dans cette version, offrant un débit plus de deux fois supérieur à celui de la version précédente.

En outre, Redis a collaboré avec les conservateurs de cinq bibliothèques essentielles - Jedis, node-redis, redis-py, NRedisStack et Go-Redis - afin d'améliorer des aspects tels que la documentation, la gouvernance, les performances, la sécurité et, surtout, la cohérence de l'expérience utilisateur.

Une autre fonctionnalité qui fait son apparition avec Redis 7.2 est Triggers and Functions, un outil très utile qui aide les développeurs à concevoir des applications, qui tournent autour des données et de la logique commerciale, directement dans Redis.

Cette mise à jour a déployé une interface utilisateur spécialisée dans la gestion des clusters pour les utilisateurs professionnels, reflétant l'interface utilisateur du cloud. Les opérateurs ont accès à des données cruciales, ce qui réduit la courbe d'apprentissage, les erreurs et le temps de résolution.

Enfin, la fonction d'intégration de données Redis permet aux développeurs de s'interfacer avec des sources de données externes, notamment Postgres, MySQL, Oracle Database et Cassandra.

Redis 7.2 ouvre la voie à de nouveaux outils et à de nouvelles intégrations pour les développeurs. Il n'est pas surprenant que Rowan Trollope, PDG de Redis, décrive cette version comme garantissant une facilité d'utilisation sans faille, ce que Redis a toujours défendu.

