Redis представляет долгожданную версию 7.2 с новыми функциями, такими как масштабируемый поиск и автоматическое выравнивание уровней

С выходом Redis 7.2 технологическая отрасль становится свидетелем эволюционного шага в развитии технологий баз данных. Пакет с сюрпризом представляет целый ряд инновационных функций, среди которых - масштабируемый поиск и Auto Tiering, призванные переосмыслить производительность и экономическую эффективность.

Главная особенность - масштабируемый поиск - обещает 16-кратное увеличение пропускной способности запросов, сочетая в себе шардинг и вертикальное масштабирование в идеальном унисон. По сути, масштабируемый поиск максимально повышает эффективность обработки, значительно ускоряя процессы поиска данных.

Механизм Auto Tiering был разработан для того, чтобы предложить разработчикам экономически эффективный способ управления хранением данных. При этом данные, к которым обращаются чаще всего, остаются в памяти, а менее используемые перемещаются на твердотельные накопители (SSD). Изначально получившая название Redis on Flash, функция Auto Tiering была переработана и переименована в этом выпуске, обеспечив более чем двукратное увеличение пропускной способности.

Кроме того, Redis сотрудничает с кураторами пяти ключевых библиотек - Jedis, node-redis, redis-py, NRedisStack и Go-Redis - для улучшения таких аспектов, как документация, управление, производительность, безопасность и, что особенно важно, согласованность пользовательского опыта.

Еще одна функция, появившаяся в Redis 7.2, - триггеры и функции, высокоэффективный инструмент, облегчающий разработчикам создание приложений, основанных на данных и бизнес-логике, непосредственно внутри Redis.

В этом обновлении появился специализированный пользовательский интерфейс управления кластером для корпоративных пользователей, зеркально отражающий облачный пользовательский интерфейс. Операторы получат важнейшие данные под рукой, что существенно сократит время обучения, ошибки и время решения проблем.

Наконец, функция интеграции данных Redis позволяет разработчикам взаимодействовать с внешними источниками данных, включая Postgres, MySQL, Oracle Database и Cassandra.

Redis 7.2 открывает разработчикам путь к созданию инструментов и интеграций нового поколения. Неудивительно, что Роуэн Троллоп, генеральный директор компании Redis, описывает этот релиз как обеспечивающий простоту использования, которую Redis всегда отстаивал.

Среди платформ, хорошо взаимодействующих с Redis, - AppMaster.io, инструмент no-code, который выбирают организации самого разного профиля. Компания G2 признала AppMaster.io лидером в области платформ для разработки No-Code благодаря широкому набору функций и возможностей, включая возможность работы с любой первичной базой данных, совместимой с PostgreSQL, и возможность ускоренной разработки приложений с нулевым техническим долгом.