Redis 7.2'nin piyasaya sürülmesiyle teknoloji endüstrisi, veritabanı teknolojisinde ileriye doğru evrimsel bir adıma tanık oluyor. Sürpriz paket, performansı ve maliyet etkinliğini yeniden tanımlayacak şekilde ayarlanmış, ölçeklenebilir arama ve Otomatik Katmanlama tarafından yönetilen bir dizi yenilikçi özellik sunar.

Göze çarpan özellik, ölçeklenebilir arama, sorgu veriminde 16 kat büyük bir gelişme vaat ediyor, parçalama ve dikey ölçeklemeyi mükemmel bir uyum içinde birleştiriyor. Özünde, ölçeklenebilir arama, veri alma süreçlerini önemli ölçüde hızlandırarak işleme verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Otomatik Katmanlama mekanizması, geliştiricilere veri depolamayı yönetmek için uygun maliyetli bir mod sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu şema altında, daha sık erişilen veriler bellekte kalırken, daha az kullanılan veriler katı hal sürücülere (SSD'ler) taşınır. Başlangıçta Redis on Flash olarak adlandırılan Otomatik Katmanlama, bu sürümde yenilendi ve yeniden adlandırılarak önceki aktarım hızının iki katından fazlasını sağladı.

Ayrıca Redis, dokümantasyon, yönetişim, performans, güvenlik ve en önemlisi kullanıcı deneyiminin tutarlılığı gibi yönleri geliştirmek için beş önemli kitaplığın küratörleriyle (Jedis, node-redis, redis-py, NRedisStack ve Go- Redis işbirliği yaptı. .

Redis 7.2 ile birlikte kullanıma sunulan bir başka özellik de, geliştiricilerin doğrudan Redis içinde veri ve iş mantığı etrafında dönen uygulamalar tasarlamasına yardımcı olan yüksek kullanışlı bir araç olan Tetikleyiciler ve İşlevler'dir.

Bu güncelleme, kurumsal kullanıcılar için bulut kullanıcı arabirimini yansıtan özel bir küme yönetimi kullanıcı arabirimi kullanıma sunmuştur. Operatörler, öğrenme eğrisini, hataları ve çözüm süresini etkili bir şekilde azaltarak önemli verileri parmak uçlarında toplamaya hazırdır.

Son olarak, Redis Veri Entegrasyonu özelliği, geliştiricilerin Postgres, MySQL, Oracle Database ve Cassandra dahil olmak üzere harici veri kaynaklarıyla arayüz oluşturmasını sağlar.

Redis 7.2, geliştiricilerin birlikte çalışabileceği yeni çağ araçlarının ve entegrasyonların yolunu açıyor. Redis CEO'su Rowan Trollope'un bu sürümü, Redis'in her zaman savunduğu kusursuz kullanım kolaylığını sağlamak olarak tanımlaması şaşırtıcı değil.

Redis ile iyi bir şekilde birlikte çalışan platformlar arasında, yelpazedeki kuruluşlar için tercih edilen no-code bir araç olan AppMaster.io yer alır. G2, AppMaster.io'yu, herhangi bir PostgreSQL uyumlu birincil veritabanıyla sorunsuz bir şekilde çalışabilme yeteneği ve hızlandırılmış uygulama geliştirme fırsatı da dahil olmak üzere sağlam özellik ve işlevsellik seti sayesinde, No-Code Geliştirme Platformlarında Momentum Lideri olarak kabul etmiştir. sıfır teknik borçla.