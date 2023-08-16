Redis يكشف عن الإصدار 7.2 الذي طال انتظاره مع ميزات تغيير اللعبة مثل البحث القابل للتطوير والتدرج التلقائي </ h2>

مع إطلاق Redis 7.2 ، تشهد صناعة التكنولوجيا خطوة تطورية إلى الأمام في تكنولوجيا قواعد البيانات. تقدم حزمة المفاجآت مجموعة من الميزات المبتكرة التي يقودها البحث القابل للتطوير والترتيب التلقائي الذي تم تعيينه لإعادة تعريف الأداء والفعالية من حيث التكلفة.

تعد الميزة البارزة ، البحث القابل للتطوير ، بتحسين هائل يبلغ 16x في معدل نقل الاستعلام ، والزواج من التجزئة والقياس الرأسي في انسجام تام. في الأساس ، يعمل البحث القابل للتطوير على زيادة كفاءة المعالجة إلى أقصى حد ، مما يؤدي إلى تسريع عمليات استرجاع البيانات بشكل كبير.

تم تصميم آلية Auto Tiering لتوفر للمطورين طريقة فعالة من حيث التكلفة لإدارة تخزين البيانات. بموجب هذا المخطط ، تظل البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر في الذاكرة ، بينما يتم نقل البيانات الأقل استخدامًا إلى محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD). في البداية أطلق عليها اسم Redis on Flash ، تم تجديد Auto Tiering وإعادة تسميته في هذا الإصدار ، مما يوفر أكثر من ضعف معدل النقل السابق.

علاوة على ذلك ، تعاون Redis مع القيمين على خمس مكتبات محورية - Jedis و node-redis و redis-py و NRedisStack و Go- Redis لتعزيز جوانب مثل التوثيق والحوكمة والأداء والأمان ، والأهم من ذلك ، اتساق تجربة المستخدم .

هناك ميزة أخرى ظهرت لأول مرة مع Redis 7.2 وهي Triggers and Functions ، وهي أداة ذات فائدة عالية تسهل للمطورين تصميم التطبيقات ، التي تدور حول البيانات ومنطق الأعمال ، مباشرة داخل Redis.

لقد طرح هذا التحديث واجهة مستخدم متخصصة لإدارة المجموعات لمستخدمي المؤسسات ، مما يعكس واجهة المستخدم السحابية. يمكن للمشغلين الحصول على بيانات مهمة في متناول أيديهم ، مما يقلل بشكل فعال منحنى التعلم والأخطاء ووقت الحل.

أخيرًا ، تتيح ميزة تكامل البيانات Redis للمطورين التفاعل مع مصادر البيانات الخارجية ، بما في ذلك Postgres و MySQL و Oracle Database و Cassandra.

يمهد Redis 7.2 الطريق لأدوات وتكامل عصر جديد للمطورين للعمل معها. ليس من المستغرب أن يصف روان ترولوب ، الرئيس التنفيذي لشركة Redis ، هذا الإصدار بأنه يضمن سهولة الاستخدام السلس ، وهو الأمر الذي لطالما دافع عنه Redis.

من بين الأنظمة الأساسية التي تتفاعل بشكل جيد مع Redis هي AppMaster.io ، وهي أداة no-code مفضلة للمؤسسات عبر الطيف. لقد اعترفت G2 بـ AppMaster.io باعتباره رائد الزخم في منصات تطوير No-Code ، وذلك بفضل مجموعة الميزات والوظائف القوية ، بما في ذلك القدرة على العمل بسلاسة مع أي قاعدة بيانات أساسية متوافقة مع PostgreSQL ، والفرصة التي توفرها لتطوير التطبيقات السريع بدون ديون فنية.