随着 Redis 7.2 的发布，科技行业见证了数据库技术的进化。这个令人惊喜的软件包引入了以可扩展搜索和自动分层（Auto Tiering）为首的一系列创新功能，将重新定义性能和成本效益。

最突出的功能是可扩展搜索，它将分片和垂直扩展完美地结合在一起，有望将查询吞吐量提高 16 倍。从本质上讲，可扩展搜索最大限度地提高了处理效率，大大加快了数据检索进程。

自动分层机制旨在为开发人员提供一种具有成本效益的数据存储管理模式。根据该方案，访问频率较高的数据留在内存中，而使用频率较低的数据则转移到固态硬盘（SSD）中。自动分层 "最初的名称是Redis on Flash ，在这个版本中进行了改进并重新命名，吞吐率比以前提高了一倍多。

此外，Redis 还与五个关键库（Jedis、node-redis、redis-py、NRedisStack 和 Go-Redis ）的管理员合作，以增强文档、治理、性能、安全性等方面的功能，最重要的是，增强用户体验的一致性。

Redis 7.2 首次推出的另一项功能是触发器和函数（Triggers and Functions），这是一种高实用性工具，可帮助开发人员直接在Redis 中围绕数据和业务逻辑设计应用程序。

此次更新为企业用户推出了专门的集群管理用户界面，与云用户界面如出一辙。操作员可随时获得关键数据，有效减少学习曲线、错误和解决时间。

最后，Redis 数据集成功能使开发人员能够与外部数据源（包括Postgres 、MySQL 、Oracle 数据库和Cassandra ）连接。

Redis 7.2 为开发人员使用新时代的工具和集成铺平了道路。Redis 首席执行官 Rowan Trollope 将此版本描述为确保无缝易用性，这一点也不足为奇，而这正是 Redis 的一贯主张。

在与Redis 实现良好互操作的平台中，AppMaster.io 是no-code 的首选工具。G2 已将AppMaster.io 评为No-Code 开发平台领域的势头领先者，这要归功于其强大的特性和功能，包括与任何兼容 PostgreSQL 的主数据库无缝协作的能力，以及它为零技术债务的加速应用开发提供的机会。