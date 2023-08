Redis revela a tão esperada versão 7.2 com recursos que mudam o jogo, como pesquisa escalável e classificação automática por níveis

Com o lançamento do Redis 7.2, a indústria tecnológica está a assistir a um passo evolutivo na tecnologia de bases de dados. O pacote surpresa apresenta uma série de recursos inovadores, liderados pela pesquisa escalável e pelo Auto Tiering, que estão definidos para redefinir o desempenho e a relação custo-benefício.

A caraterística de destaque, a pesquisa escalável, promete uma melhoria maciça de 16x no rendimento das consultas, combinando a fragmentação e a escala vertical em perfeita harmonia. Essencialmente, a pesquisa escalável maximiza a eficiência do processamento, acelerando significativamente os processos de recuperação de dados.

O mecanismo Auto Tiering foi concebido para oferecer aos programadores um modo económico de gestão do armazenamento de dados. Neste esquema, os dados acedidos com maior frequência permanecem na memória, enquanto os dados menos utilizados são transferidos para unidades de estado sólido (SSD). Inicialmente denominado Redis on Flash, o Auto Tiering foi renovado e renomeado nesta versão, oferecendo mais do dobro da taxa de transferência anterior.

Além disso, Redis colaborou com os curadores de cinco bibliotecas fundamentais - Jedis, node-redis, redis-py, NRedisStack e Go-Redis para melhorar aspectos como documentação, governação, desempenho, segurança e, mais importante, consistência da experiência do utilizador.

Outro recurso que estreia com o Redis 7.2 é o Triggers and Functions, uma ferramenta de alta utilidade que facilita aos desenvolvedores a criação de aplicativos, girando em torno de dados e lógica de negócios, diretamente em Redis.

Esta atualização lançou uma IU de gestão de clusters especializada para utilizadores empresariais, espelhando a IU da nuvem. Os operadores podem obter dados cruciais na ponta dos dedos, reduzindo efetivamente a curva de aprendizagem, os erros e o tempo de resolução.

Por fim, o recurso de integração de dados Redis permite que os desenvolvedores façam interface com fontes de dados externas, incluindo Postgres, MySQL, Oracle Database e Cassandra.

O Redis 7.2 abre caminho para ferramentas e integrações da nova era para os desenvolvedores trabalharem. Não é de surpreender que Rowan Trollope, Diretor Executivo da Redis, descreva esta versão como assegurando uma facilidade de utilização sem descontinuidades, algo que a Redis sempre defendeu.

Entre as plataformas que interoperam bem com Redis está AppMaster.io, uma ferramenta no-code escolhida por organizações de todo o espetro. A G2 reconheceu a AppMaster.io como Líder de Momento em Plataformas de Desenvolvimento No-Code, graças ao seu conjunto robusto de recursos e funcionalidades, incluindo a capacidade de trabalhar perfeitamente com qualquer banco de dados primário compatível com PostgreSQL, e a oportunidade que oferece para o desenvolvimento acelerado de aplicativos com zero dívida técnica.