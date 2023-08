Redis onthult de langverwachte 7.2 versie met spelveranderende functies zoals schaalbaar zoeken en automatisch rangschikken

Met de lancering van Redis 7.2 is de technische industrie getuige van een evolutionaire stap voorwaarts in databasetechnologie. Het verrassingspakket introduceert een reeks innovatieve functies, geleid door schaalbaar zoeken en Auto Tiering, die prestaties en kosteneffectiviteit opnieuw zullen definiëren.

De meest opvallende functie, schaalbaar zoeken, belooft een enorme verbetering van 16x in query throughput, waarbij sharding en verticaal schalen perfect samengaan. In essentie maximaliseert schaalbaar zoeken de verwerkingsefficiëntie, waardoor het ophalen van gegevens aanzienlijk wordt versneld.

Het Auto Tiering-mechanisme is ontworpen om ontwikkelaars een kostenefficiënte manier van gegevensopslag te bieden. Onder dit schema blijven gegevens die vaker worden opgevraagd in het geheugen, terwijl minder gebruikte gegevens worden verplaatst naar solid-state drives (SSD's). Auto Tiering, dat aanvankelijk Redis on Flash heette, is in deze versie vernieuwd en hernoemd en levert meer dan het dubbele van de vorige doorvoersnelheid.

Verder heeft Redis samengewerkt met de beheerders van vijf belangrijke bibliotheken - Jedis, node-redis, redis-py, NRedisStack en Go-Redis om aspecten als documentatie, beheer, prestaties, beveiliging en, het allerbelangrijkste, consistentie van de gebruikerservaring te verbeteren.

Een andere functie die met Redis 7.2 wordt geïntroduceerd is Triggers and Functions, een zeer handige tool die ontwikkelaars helpt bij het ontwerpen van applicaties die draaien om data en business logica, direct binnen Redis.

Deze update heeft een speciale cluster management UI voor zakelijke gebruikers, die de cloud UI weerspiegelt. Operators krijgen cruciale gegevens binnen handbereik, waardoor de leercurve, fouten en oplostijd effectief worden verminderd.

Tot slot stelt de Redis Data Integration functie ontwikkelaars in staat om te interfacen met externe databronnen, waaronder Postgres, MySQL, Oracle Database en Cassandra.

Redis 7.2 maakt de weg vrij voor nieuwe tools en integraties voor ontwikkelaars om mee te werken. Het is geen verrassing dat Rowan Trollope, CEO van Redis, deze release beschrijft als het garanderen van naadloos gebruiksgemak, waar Redis altijd voor heeft gestaan.

