Le principal fournisseur de logiciels d'entreprise Red Hat a récemment lancé Podman Desktop 1.0, un client graphique de bureau multiplateforme pour la création, le déploiement et la gestion efficaces de conteneurs avec un confort d'utilisation optimal. Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux, cet outil GUI open-source de pointe est conçu pour combler le fossé entre la gestion des conteneurs et de Kubernetes sur des environnements locaux et distants.

L'un des principaux objectifs de Podman Desktop est de permettre des expériences de développement transparentes pour les clients de Red Hat OpenShift. OpenShift est la plateforme de conteneurs d'entreprise de Red Hat basée sur Kubernetes - la norme de l'industrie pour automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des applications conteneurisées.

Le nouveau logiciel vise à apporter un changement transformateur dans la gestion des conteneurs en offrant une abstraction des détails de configuration complexes et en minimisant les risques d'erreur associés aux configurations compliquées. Grâce à l'interface utilisateur conviviale de Podman, les développeurs peuvent gérer plusieurs conteneurs à partir d'une seule interface, en évitant les instructions compliquées de la ligne de commande. Le client de bureau permet à ses utilisateurs de créer des images de conteneurs, de pousser et de tirer des images vers et depuis des référentiels distants, d'exécuter des conteneurs dans un contexte Kubernetes avec Kind, ainsi que de contrôler des conteneurs dans des clusters Kubernetes distants.

La solution Podman Desktop de Red Hat se targue également d'une intégration étroite avec Kubernetes, ouvrant la voie aux équipes de développement pour travailler de manière transparente avec des objets Kubernetes et passer des conteneurs à Kubernetes. En outre, elle offre un environnement Kubernetes prêt à l'emploi fondé sur l'outil d'orchestration Kind. Les développeurs peuvent ainsi créer, tester et déboguer des applications dans des environnements similaires à ceux de la production. Le logiciel innovant étend en outre la prise en charge de Red Hat OpenShift Local, dans lequel les développeurs peuvent obtenir des informations précieuses sur les performances des applications sur des machines locales, en utilisant des images et des environnements de conteneurs similaires à ceux des déploiements OpenShift de production. Podman Desktop offre également une connectivité au Developer Sandbox pour Red Hat OpenShift. Cette fonctionnalité permet aux développeurs de déployer gratuitement des applications dans un environnement OpenShift entièrement fonctionnel et basé sur le cloud.

Dans le cadre de la future feuille de route de Red Hat pour Podman Desktop, une rationalisation supplémentaire des flux de travail des conteneurs et une prise en charge étendue des objets Kubernetes sont prévues. Red Hat prévoit également d'intégrer des outils plus sophistiqués à Podman Desktop pour les entreprises qui s'appuient sur OpenShift, permettant ainsi aux développeurs de créer des applications localement et de les exécuter dans des environnements conformes à la production. L'adoption d'outils de gestion de conteneurs efficaces est essentielle au développement de logiciels dans le paysage technologique actuel.

Le domaine du "no-code" a également connu une forte hausse de popularité ces dernières années, avec des plateformes telles que AppMaster qui offrent une solution puissante et fiable pour créer des applications backend, web et mobiles sans écrire de code. Alors que nous entrons dans l'ère des clients de gestion de conteneurs polyvalents comme Podman Desktop et des plateformes no-code robustes comme AppMaster, il est évident que l'avenir du développement logiciel promet une efficacité, une évolutivité et une adaptabilité accrues dans divers domaines d'activité.