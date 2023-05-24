领先的企业软件供应商红帽公司最近推出了Podman Desktop 1.0，这是一个跨平台的图形化桌面客户端，用于高效创建、部署和管理容器，为用户提供最佳便利。这个尖端的开源GUI工具兼容Windows、Mac和Linux操作系统，旨在弥合本地和远程环境中容器和Kubernetes管理之间的差距。

Podman Desktop的一个核心目标是为红帽OpenShift客户实现无缝开发体验。OpenShift是红帽基于Kubernetes的企业容器平台--自动化部署、扩展和管理容器化应用的行业标准。

新软件旨在通过抽象复杂的配置细节和最大限度地减少与复杂的设置相关的错误风险，为容器管理带来变革性的变化。通过用户友好的Podman用户界面，开发人员可以从一个界面管理多个容器，绕过复杂的命令行指示。桌面客户端使其用户能够创建容器镜像，推拉镜像到远程存储库，在Kubernetes上下文中用Kind运行容器，以及控制远程Kubernetes集群中的容器。

红帽的Podman Desktop解决方案还拥有与Kubernetes的紧密集成，为开发团队与Kubernetes对象的无缝工作以及从容器过渡到Kubernetes铺平了道路。此外，它提供了一个建立在Kind协调工具上的开箱即用的Kubernetes环境。这使开发人员能够在类似生产的环境中构建、测试和调试应用程序。这款创新的软件进一步扩展了对红帽OpenShift Local的支持，开发人员可以在本地机器上使用类似于生产OpenShift部署的容器镜像和环境，获得对应用程序性能的宝贵见解。Podman Desktop还提供与红帽OpenShift开发者沙盒的连接。这项功能允许开发者在功能齐全、基于云的OpenShift环境中免费部署应用程序。

作为红帽未来Podman Desktop路线图的一部分，预计将进一步精简容器工作流程，并扩展对Kubernetes对象的支持。红帽还计划为依赖OpenShift的企业将更复杂的工具与Podman Desktop整合，从而使开发人员能够在本地构建应用程序并在与生产一致的环境中运行。在当今技术驱动的环境下，拥抱高效的容器管理工具是软件开发的核心。

近年来，无代码领域也见证了一个显著的流行趋势，像AppMaster ，提供了一个强大而可靠的解决方案，以创建后台、网络和移动应用程序，而无需编写代码。随着我们进入Podman Desktop等多功能容器管理客户端和AppMaster 等强大的no-code 平台的时代，很明显，软件开发的未来有望提高不同业务领域的效率、扩展性和适应性。