Ведущий поставщик корпоративного программного обеспечения Red Hat недавно представил Podman Desktop 1.0, кроссплатформенный графический клиент для эффективного создания, развертывания и управления контейнерами с оптимальным удобством для пользователя. Совместимый с операционными системами Windows, Mac и Linux, этот передовой инструмент с графическим интерфейсом с открытым исходным кодом призван устранить разрыв между управлением контейнерами и Kubernetes в локальных и удаленных средах.

Основной целью Podman Desktop является обеспечение беспрепятственного опыта разработки для клиентов Red Hat OpenShift. OpenShift - это корпоративная контейнерная платформа Red Hat на базе Kubernetes - отраслевой стандарт для автоматизации развертывания, масштабирования и управления контейнерными приложениями.

Новое программное обеспечение призвано внести трансформационные изменения в управление контейнерами, предлагая абстрагироваться от сложных деталей конфигурации и минимизировать риски ошибок, связанных со сложными настройками. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу Podman UI разработчики могут управлять несколькими контейнерами из единого интерфейса, минуя сложные инструкции командной строки. Клиент для рабочего стола позволяет пользователям создавать образы контейнеров, перемещать и извлекать образы из удаленных репозиториев, запускать контейнеры в контексте Kubernetes с помощью Kind, а также управлять контейнерами в удаленных кластерах Kubernetes.

Решение Podman Desktop от Red Hat также может похвастаться тесной интеграцией с Kubernetes, что позволяет командам разработчиков легко работать с объектами Kubernetes и переходить от контейнеров к Kubernetes. Кроме того, оно предлагает готовое окружение Kubernetes, основанное на инструменте оркестровки Kind. Это позволяет разработчикам создавать, тестировать и отлаживать приложения в условиях, аналогичных производственным. Инновационное программное обеспечение также расширяет поддержку Red Hat OpenShift Local, благодаря чему разработчики могут получить ценные сведения о производительности приложений на локальных машинах, используя образы контейнеров и среду, аналогичные производственным развертываниям OpenShift. Podman Desktop также предлагает возможность подключения к Developer Sandbox для Red Hat OpenShift. Эта функция позволяет разработчикам бесплатно развертывать приложения в полнофункциональной облачной среде OpenShift.

В рамках будущей дорожной карты Red Hat для Podman Desktop ожидается дополнительная оптимизация контейнерных рабочих процессов и расширенная поддержка объектов Kubernetes. Red Hat также планирует интегрировать в Podman Desktop более сложные инструменты для предприятий, использующих OpenShift, что позволит разработчикам создавать приложения локально и запускать их в производственных условиях. Использование эффективных инструментов управления контейнерами играет центральную роль в разработке программного обеспечения в современном технологическом ландшафте.

В последние годы сфера no-code также переживает значительный всплеск популярности: такие платформы, как AppMaster, предлагают мощное и надежное решение для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений без написания кода. Поскольку мы вступаем в эру универсальных клиентов для управления контейнерами, таких как Podman Desktop, и надежных no-code платформ, таких как AppMaster, очевидно, что будущее разработки программного обеспечения обещает повышение эффективности, масштабируемости и адаптивности в различных сферах бизнеса.