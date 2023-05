Der führende Anbieter von Unternehmenssoftware Red Hat hat kürzlich Podman Desktop 1.0 vorgestellt, einen plattformübergreifenden grafischen Desktop-Client für die effiziente Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von Containern mit optimalem Benutzerkomfort. Dieses innovative Open-Source-GUI-Tool ist mit Windows-, Mac- und Linux-Betriebssystemen kompatibel und wurde entwickelt, um die Lücke zwischen Container- und Kubernetes-Verwaltung in lokalen und entfernten Umgebungen zu schließen.

Ein Hauptziel von Podman Desktop ist es, Red Hat OpenShift-Kunden eine nahtlose Entwicklungserfahrung zu ermöglichen. OpenShift ist die Kubernetes-basierte Enterprise-Container-Plattform von Red Hat - der Industriestandard für die Automatisierung der Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von containerisierten Anwendungen.

Die neue Software zielt darauf ab, das Containermanagement grundlegend zu verändern, indem sie komplexe Konfigurationsdetails abstrahiert und das mit komplizierten Setups verbundene Fehlerrisiko minimiert. Mit der benutzerfreundlichen Podman-Benutzeroberfläche können Entwickler mehrere Container über eine einzige Schnittstelle verwalten und so komplizierte Befehlszeilenanweisungen umgehen. Der Desktop-Client ermöglicht es seinen Nutzern, Container-Images zu erstellen, Images zu und von entfernten Repositories zu schieben und zu ziehen, Container in einem Kubernetes-Kontext mit Kind auszuführen sowie Container in entfernten Kubernetes-Clustern zu steuern.

Die Podman-Desktop-Lösung von Red Hat zeichnet sich außerdem durch eine enge Integration mit Kubernetes aus und ebnet Entwicklungsteams den Weg für eine nahtlose Arbeit mit Kubernetes-Objekten und den Übergang von Containern zu Kubernetes. Darüber hinaus bietet sie eine sofort einsatzbereite Kubernetes-Umgebung, die auf dem Orchestrierungswerkzeug Kind basiert. Dies ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen in produktionsähnlichen Umgebungen zu erstellen, zu testen und zu debuggen. Die innovative Software erweitert außerdem die Unterstützung für Red Hat OpenShift Local, wodurch Entwickler wertvolle Einblicke in die Anwendungsleistung auf lokalen Rechnern gewinnen können, indem sie ähnliche Container-Images und Umgebungen wie bei OpenShift-Produktionsimplementierungen verwenden. Podman Desktop bietet außerdem Konnektivität mit der Developer Sandbox für Red Hat OpenShift. Diese Funktion ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen kostenlos in einer voll funktionsfähigen, Cloud-basierten OpenShift-Umgebung bereitzustellen.

Als Teil von Red Hats zukünftiger Roadmap für Podman Desktop sind weitere Optimierungen von Container-Workflows und erweiterte Unterstützung für Kubernetes-Objekte vorgesehen. Red Hat plant außerdem die Integration anspruchsvollerer Tools in Podman Desktop für Unternehmen, die auf OpenShift angewiesen sind, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Anwendungen lokal zu erstellen und sie in produktionskonsistenten Umgebungen auszuführen. Der Einsatz effizienter Container-Management-Tools ist für die Softwareentwicklung in der heutigen technikgetriebenen Landschaft von zentraler Bedeutung.

