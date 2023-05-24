Önde gelen kurumsal yazılım sağlayıcısı Red Hat, kısa bir süre önce, kapsayıcıların optimum kullanıcı rahatlığıyla verimli bir şekilde oluşturulması, dağıtılması ve yönetilmesi için platformlar arası bir grafik masaüstü istemcisi olan Podman Desktop 1.0'ı piyasaya sürdü. Windows, Mac ve Linux işletim sistemleriyle uyumlu olan bu son teknoloji, açık kaynaklı GUI aracı, yerel ve uzak ortamlarda kapsayıcı ve Kubernetes yönetimi arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmıştır.

Podman Desktop'ın temel hedeflerinden biri, Red Hat OpenShift müşterileri için sorunsuz geliştirme deneyimleri sağlamaktır. OpenShift, Red Hat'in Kubernetes tabanlı kurumsal konteyner platformudur—konteynerleştirilmiş uygulamaların dağıtımını, ölçeklendirmesini ve yönetimini otomatikleştirmeye yönelik endüstri standardıdır.

Yeni yazılım, karmaşık yapılandırma ayrıntılarının soyutlanmasını sunarak ve karmaşık kurulumlarla ilişkili hata risklerini en aza indirerek kapsayıcı yönetiminde dönüştürücü bir değişiklik getirmeyi amaçlıyor. Kullanıcı dostu Podman kullanıcı arabirimi ile geliştiriciler, karmaşık komut satırı yönergelerini atlayarak tek bir arabirimden birden çok kapsayıcıyı yönetebilir. Masaüstü istemcisi, kullanıcılarına kapsayıcı görüntüleri oluşturma, görüntüleri uzak depolara gönderme ve çekme, Kind ile bir Kubernetes bağlamında kapsayıcılar çalıştırma ve uzak Kubernetes kümelerindeki kapsayıcıları kontrol etme yetkisi verir.

Red Hat'in Podman Desktop çözümü aynı zamanda Kubernetes ile sıkı entegrasyona sahiptir ve geliştirme ekiplerinin Kubernetes nesneleri ile sorunsuz çalışmasının ve konteynerlerden Kubernetes'e geçiş yapmasının yolunu açar. Ek olarak, Kind düzenleme aracı üzerine kurulu, kullanıma hazır bir Kubernetes ortamı sunar. Bu, geliştiricilerin üretim benzeri ayarlarda uygulamalar oluşturmasına, test etmesine ve hata ayıklamasına olanak tanır. Yenilikçi yazılım, Red Hat OpenShift Local desteğini daha da genişletiyor; burada geliştiriciler, üretim OpenShift konuşlandırmalarına benzer kapsayıcı görüntüleri ve ortamları kullanarak yerel makinelerdeki uygulama performansına ilişkin değerli içgörüler elde edebiliyor. Podman Desktop ayrıca Red Hat OpenShift için Developer Sandbox'a bağlantı sunar. Bu özellik, geliştiricilerin uygulamaları tamamen işlevsel, bulut tabanlı bir OpenShift ortamında ücretsiz olarak dağıtmasına olanak tanır.

Red Hat'in Podman Desktop için gelecekteki yol haritasının bir parçası olarak, kapsayıcı iş akışlarının daha kolay hale getirilmesi ve Kubernetes nesneleri için genişletilmiş desteğin sağlanması bekleniyor. Red Hat ayrıca, OpenShift'e güvenen işletmeler için daha gelişmiş araçları Podman Desktop ile entegre etmeyi planlıyor, böylece geliştiricilerin uygulamaları yerel olarak oluşturmasına ve bunları üretimle tutarlı ayarlarda çalıştırmasına olanak tanıyor. Verimli konteyner yönetimi araçlarını benimsemek, günümüzün teknoloji odaklı ortamında yazılım geliştirmenin merkezinde yer alır.

Kod yazmadan alan , kod yazmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü ve güvenilir bir çözüm sunan AppMaster gibi platformlarla son yıllarda popülaritesinde önemli bir artışa tanık oldu. Podman Desktop gibi çok yönlü konteyner yönetimi istemcileri ve AppMaster gibi güçlü no-code platformlar çağına girerken AppMaster yazılım geliştirmenin geleceğinin çeşitli iş alanlarında artan verimlilik, ölçeklenebilirlik ve uyarlanabilirlik vaat ettiği açıktır.