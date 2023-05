Toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware Red Hat heeft onlangs Podman Desktop 1.0 gelanceerd, een cross-platform grafische desktopclient voor het efficiënt creëren, inzetten en beheren van containers met optimaal gebruikersgemak. Deze geavanceerde, open-source GUI-tool is compatibel met Windows, Mac en Linux-besturingssystemen en is ontworpen om de kloof tussen container- en Kubernetes-beheer op lokale en externe omgevingen te overbruggen.

Een kerndoelstelling van Podman Desktop is het mogelijk maken van naadloze ontwikkelervaringen voor Red Hat OpenShift klanten. OpenShift is Red Hat's op Kubernetes gebaseerde enterprise containerplatform - de industriestandaard voor het automatiseren van de inzet, het schalen en het beheer van gecontaineriseerde applicaties.

De nieuwe software beoogt een transformerende verandering in containermanagement teweeg te brengen door complexe configuratiedetails te abstraheren en foutenrisico's bij ingewikkelde setups te minimaliseren. Met de gebruiksvriendelijke Podman UI kunnen ontwikkelaars meerdere containers beheren vanuit een enkele interface, zonder ingewikkelde commandoregelinstructies. De desktop client stelt zijn gebruikers in staat om container images aan te maken, images naar en van remote repositories te pushen en te pullen, containers in een Kubernetes-context met Kind te draaien en containers in remote Kubernetes-clusters te besturen.

De Podman Desktop-oplossing van Red Hat kan ook bogen op een hechte integratie met Kubernetes, wat de weg vrijmaakt voor ontwikkelingsteams om naadloos te werken met Kubernetes-objecten en over te stappen van containers naar Kubernetes. Bovendien biedt het een out-of-the-box Kubernetes-omgeving op basis van de Kind orkestratietool. Hierdoor kunnen ontwikkelaars applicaties bouwen, testen en debuggen in productie-achtige omgevingen. De innovatieve software breidt verder de ondersteuning voor Red Hat OpenShift Local uit, waarin ontwikkelaars waardevolle inzichten kunnen krijgen in de prestaties van applicaties op lokale machines, met behulp van vergelijkbare container images en omgevingen als productie OpenShift deployments. Podman Desktop biedt ook connectiviteit met de Developer Sandbox voor Red Hat OpenShift. Met deze functie kunnen ontwikkelaars gratis applicaties implementeren in een volledig functionele, cloudgebaseerde OpenShift-omgeving.

Als onderdeel van Red Hat's toekomstige roadmap voor Podman Desktop worden extra stroomlijning van containerworkflows en uitgebreide ondersteuning voor Kubernetes-objecten verwacht. Red Hat is ook van plan meer geavanceerde tools te integreren met Podman Desktop voor bedrijven die vertrouwen op OpenShift, waardoor ontwikkelaars applicaties lokaal kunnen bouwen en deze in productie-consistente settings kunnen draaien. Het omarmen van efficiënte containerbeheertools staat centraal bij softwareontwikkeling in het huidige technologiegedreven landschap.

Het no-code domein heeft de laatste jaren ook een aanzienlijke stijging in populariteit gekend, met platformen zoals AppMaster die een krachtige en betrouwbare oplossing bieden om backend, web en mobiele toepassingen te creëren zonder code te schrijven. Nu we het tijdperk van veelzijdige container management clients zoals Podman Desktop en robuuste no-code platforms zoals AppMaster binnengaan, is het duidelijk dat de toekomst van softwareontwikkeling meer efficiëntie, schaalbaarheid en aanpasbaarheid in diverse bedrijfsdomeinen belooft.