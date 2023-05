Wiodący dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma Red Hat, wprowadziła niedawno na rynek Podman Desktop 1.0, wieloplatformowego klienta graficznego do wydajnego tworzenia, wdrażania i zarządzania kontenerami przy optymalnej wygodzie użytkownika. Kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows, Mac i Linux, to najnowocześniejsze narzędzie GUI o otwartym kodzie źródłowym zostało zaprojektowane w celu wypełnienia luki między zarządzaniem kontenerami i Kubernetes w środowiskach lokalnych i zdalnych.

Głównym celem Podman Desktop jest umożliwienie klientom Red Hat OpenShift płynnego rozwoju. OpenShift to korporacyjna platforma kontenerowa oparta na Kubernetes firmy Red Hat - branżowy standard automatyzacji wdrażania, skalowania i zarządzania aplikacjami kontenerowymi.

Nowe oprogramowanie ma na celu wprowadzenie transformacyjnej zmiany w zarządzaniu kontenerami, oferując abstrakcję złożonych szczegółów konfiguracji i minimalizując ryzyko błędów związanych ze skomplikowanymi konfiguracjami. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi Podman, deweloperzy mogą zarządzać wieloma kontenerami z poziomu jednego interfejsu, omijając skomplikowane instrukcje wiersza poleceń. Klient pulpitu umożliwia użytkownikom tworzenie obrazów kontenerów, przesyłanie i pobieranie obrazów do i ze zdalnych repozytoriów, uruchamianie kontenerów w kontekście Kubernetes za pomocą Kind, a także kontrolowanie kontenerów w zdalnych klastrach Kubernetes.

Rozwiązanie Podman Desktop firmy Red Hat oferuje również ścisłą integrację z Kubernetes, torując drogę zespołom programistycznym do płynnej pracy z obiektami Kubernetes i przejścia z kontenerów do Kubernetes. Ponadto oferuje gotowe środowisko Kubernetes oparte na narzędziu do orkiestracji Kind. Umożliwia to programistom tworzenie, testowanie i debugowanie aplikacji w warunkach zbliżonych do produkcyjnych. Innowacyjne oprogramowanie dodatkowo rozszerza wsparcie dla Red Hat OpenShift Local, dzięki czemu deweloperzy mogą uzyskać cenny wgląd w wydajność aplikacji na lokalnych maszynach, korzystając z podobnych obrazów kontenerów i środowisk jak produkcyjne wdrożenia OpenShift. Podman Desktop oferuje również łączność z Developer Sandbox dla Red Hat OpenShift. Funkcja ta umożliwia deweloperom bezpłatne wdrażanie aplikacji w pełni funkcjonalnym, opartym na chmurze środowisku OpenShift.

W ramach przyszłej mapy drogowej Red Hat dla Podman Desktop przewiduje się dodatkowe usprawnienie przepływów pracy kontenerów i rozszerzoną obsługę obiektów Kubernetes. Red Hat planuje również zintegrować bardziej zaawansowane narzędzia z Podman Desktop dla firm polegających na OpenShift, umożliwiając w ten sposób programistom tworzenie aplikacji lokalnie i uruchamianie ich w ustawieniach zgodnych z produkcją. Wykorzystanie wydajnych narzędzi do zarządzania kontenerami ma kluczowe znaczenie dla rozwoju oprogramowania w dzisiejszym krajobrazie napędzanym technologią.

