أطلقت شركة Red Hat الرائدة في مجال توفير برامج المؤسسات مؤخرًا Podman Desktop 1.0 ، وهو عميل سطح مكتب رسومي عبر الأنظمة الأساسية من أجل الإنشاء الفعال للحاويات ونشرها وإدارتها مع توفير الراحة المثلى للمستخدم. متوافقة مع أنظمة تشغيل Windows و Mac و Linux ، تم تصميم أداة واجهة المستخدم الرسومية المتطورة والمفتوحة المصدر لسد الفجوة بين إدارة Kubernetes في البيئات المحلية والبعيدة.

يتمثل الهدف الأساسي لـ Podman Desktop في تمكين تجارب التطوير السلسة لعملاء Red Hat OpenShift. OpenShift هو النظام الأساسي لحاويات المؤسسات المستند إلى Kubernetes التابع لشركة Red Hat - وهو المعيار الصناعي لأتمتة نشر التطبيقات المعبأة في حاويات وتوسيع نطاقها وإدارتها.

يهدف البرنامج الجديد إلى إحداث تغيير تحويلي في إدارة الحاويات من خلال تقديم تجريد لتفاصيل التكوين المعقدة وتقليل مخاطر الخطأ المرتبطة بالإعدادات المعقدة. باستخدام واجهة مستخدم Podman سهلة الاستخدام ، يمكن للمطورين إدارة عدة حاويات من واجهة واحدة ، وتجاوز تعليمات سطر الأوامر المعقدة. يمكّن عميل سطح المكتب مستخدميه من إنشاء صور حاوية ، ودفع الصور وسحبها من وإلى المستودعات البعيدة ، وتشغيل الحاويات في سياق Kubernetes باستخدام Kind ، بالإضافة إلى التحكم في الحاويات في مجموعات Kubernetes البعيدة.

يتميز حل Podman Desktop من Red Hat أيضًا بالتكامل الوثيق مع Kubernetes ، مما يمهد الطريق لفرق التطوير للعمل بسلاسة مع كائنات Kubernetes والانتقال من الحاويات إلى Kubernetes. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر بيئة Kubernetes مبتكرة تأسست على أداة Kind orchestration. يتيح ذلك للمطورين إنشاء التطبيقات واختبارها وتصحيح أخطائها في إعدادات تشبه الإنتاج. يعمل البرنامج المبتكر على زيادة دعم Red Hat OpenShift Local ، حيث يمكن للمطورين الحصول على رؤى قيمة حول أداء التطبيقات على الأجهزة المحلية ، باستخدام صور وبيئات حاوية مماثلة لعمليات نشر OpenShift للإنتاج. يوفر Podman Desktop أيضًا إمكانية الاتصال بـ Developer Sandbox لـ Red Hat OpenShift. تتيح هذه الميزة للمطورين نشر التطبيقات في بيئة OpenShift كاملة الوظائف وقائمة على السحابة ، مجانًا.

كجزء من خارطة الطريق المستقبلية لـ Red Hat لسطح مكتب Podman ، من المتوقع تبسيط إضافي لسير عمل الحاويات ودعم موسع لكائنات Kubernetes. تخطط Red Hat أيضًا لدمج أدوات أكثر تطورًا مع Podman Desktop للشركات التي تعتمد على OpenShift ، وبالتالي تمكين المطورين من إنشاء التطبيقات محليًا وتشغيلها في إعدادات متوافقة مع الإنتاج. يعد تبني أدوات إدارة الحاويات الفعالة أمرًا أساسيًا لتطوير البرامج في المشهد التكنولوجي اليوم.

شهد عالم عدم وجود رمز أيضًا زيادة كبيرة في الشعبية في السنوات الأخيرة ، مع منصات مثل AppMaster التي تقدم حلاً قويًا وموثوقًا لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية دون كتابة تعليمات برمجية. مع دخولنا عصر عملاء إدارة الحاويات متعددي الاستخدامات مثل Podman Desktop والأنظمة no-code مثل AppMaster ، فمن الواضح أن مستقبل تطوير البرامج يعد بزيادة الكفاءة وقابلية التوسع والقدرة على التكيف عبر مجالات أعمال متنوعة.