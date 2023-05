A Red Hat, fornecedor líder de software empresarial, lançou recentemente o Podman Desktop 1.0, um cliente de desktop gráfico multiplataforma para a criação, implementação e gestão eficiente de contentores com a máxima comodidade para o utilizador. Compatível com os sistemas operativos Windows, Mac e Linux, esta ferramenta GUI de ponta e de código aberto foi concebida para colmatar a lacuna entre a gestão de contentores e Kubernetes em ambientes locais e remotos.

Um dos principais objetivos do Podman Desktop é permitir experiências de desenvolvimento perfeitas para os clientes do Red Hat OpenShift. O OpenShift é a plataforma de contêineres corporativos baseada em Kubernetes da Red Hat - o padrão do setor para automatizar a implantação, o dimensionamento e o gerenciamento de aplicativos em contêineres.

O novo software tem como objetivo trazer uma mudança transformadora no gerenciamento de contêineres, oferecendo abstração de detalhes de configuração complexos e minimizando os riscos de erro associados a configurações complexas. Com o Podman UI de fácil utilização, os programadores podem gerir vários contentores a partir de uma única interface, ignorando as complicadas instruções da linha de comandos. O cliente de desktop permite que seus usuários criem imagens de contêineres, enviem e puxem imagens de e para repositórios remotos, executem contêineres em um contexto Kubernetes com Kind, bem como controlem contêineres em clusters Kubernetes remotos.

A solução Podman Desktop da Red Hat também se orgulha de uma forte integração com o Kubernetes, abrindo caminho para que as equipas de desenvolvimento trabalhem sem problemas com objectos Kubernetes e façam a transição de contentores para Kubernetes. Além disso, oferece um ambiente Kubernetes pronto para uso, baseado na ferramenta de orquestração Kind. Isto permite aos programadores criar, testar e depurar aplicações em ambientes semelhantes aos de produção. O software inovador estende ainda mais o suporte para o Red Hat OpenShift Local, em que os programadores podem obter informações valiosas sobre o desempenho das aplicações em máquinas locais, utilizando imagens e ambientes de contentores semelhantes aos das implementações OpenShift de produção. O Podman Desktop também oferece conectividade com o Developer Sandbox para Red Hat OpenShift. Esse recurso permite que os desenvolvedores implantem aplicativos em um ambiente OpenShift totalmente funcional e baseado em nuvem, gratuitamente.

Como parte do futuro roteiro da Red Hat para o Podman Desktop, está prevista uma simplificação adicional dos fluxos de trabalho de contentores e um suporte alargado para objectos Kubernetes. A Red Hat também planeia integrar ferramentas mais sofisticadas com o Podman Desktop para empresas que dependem do OpenShift, permitindo assim que os programadores criem aplicações localmente e as executem em configurações consistentes com a produção. A adopção de ferramentas eficientes de gestão de contentores é fundamental para o desenvolvimento de software no actual cenário orientado para a tecnologia.

O domínio sem código também testemunhou um aumento significativo de popularidade nos últimos anos, com plataformas como AppMaster a fornecer uma solução poderosa e fiável para criar aplicações de backend, Web e móveis sem escrever código. À medida que entramos na era de clientes versáteis de gestão de contentores como o Podman Desktop e plataformas no-code robustas como AppMaster, é evidente que o futuro do desenvolvimento de software promete maior eficiência, escalabilidade e adaptabilidade em diversos domínios empresariais.