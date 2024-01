Quora obtient 75 millions de dollars d'Andreessen Horowitz pour propulser Poe, son écosystème innovant de chatbots IA

Poursuivant une période d'inactivité de près de sept ans, Quora se lance à nouveau dans le jeu de la collecte de fonds. Le célèbre forum de questions-réponses a obtenu 75 millions de dollars lors d'un cycle d'investissement dirigé par Andreessen Horowitz (a16z). Cette nouvelle source de capital sera consacrée à l'amélioration de Poe, la plateforme de chat IA inventive de Quora.

Quora différencie ses chatbots IA des chatbots conventionnels en s'efforçant de se tailler une place dans l'économie des créateurs. Dans le cadre du modèle proposé, les créateurs peuvent tirer un revenu de la création de robots IA distinctifs, remplaçant les systèmes de revenus traditionnels tels que ceux construits autour des revenus publicitaires de YouTube.

Quora CEO Adam D'Angelo a déclaré qu'une partie importante de l'investissement serait consacrée à la rémunération des créateurs de robots sur la plateforme. Cela se fera grâce au programme de monétisation des créateurs récemment annoncé par Quora.

En octobre dernier, Quora a déployé ce système de monétisation des créateurs pour Poe. Cette nouvelle initiative a fourni une avenue génératrice de revenus aux créateurs qui conçoivent des invites ou des robots sur Poe. Il s'est également étendu pour couvrir les développeurs qui intègrent des robots dans l'écosystème d'IA de Poe.

Le dernier succès de collecte de fonds réaffirme non seulement l'engagement de Quora envers les créateurs, mais lui permet également d'attirer des développeurs compétents vers Poe, grâce à l'opportunité de gains financiers. En outre, Poe propose un large assortiment de modèles d'IA de texte et d'images tels que ChatGPT, DALL-E 3, Claude 2, Stable Diffusion, Llama, etc. Cette vaste sélection offre aux créateurs de nombreux outils créatifs à exploiter.

Lors de sa dernière levée de fonds en capital-risque en 2017, Quora était valorisée à 1,8 milliard de dollars. Cependant, la dernière injection de fonds de la société fixe sa valeur actuelle à seulement 500 millions de dollars, ce qui indique une chute considérable par rapport à sa valorisation précédente.

D'Angelo attribue cette baisse des valorisations au changement du paysage financier marqué par la hausse des taux d'intérêt entraînant une hausse du coût du capital au cours des deux dernières années. Mais il a exprimé sa satisfaction de voir l'entreprise alignée sur les nouvelles réalités du marché.

Depuis que Poe a été dévoilé il y a environ un an, l'élan de Quora a progressivement pris de l'ampleur. Selon la déclaration de D'Angelo, Quora a enregistré la semaine dernière son utilisation hebdomadaire la plus élevée jamais enregistrée. En outre, la plate-forme compte 400 millions de visiteurs uniques par mois.

Notamment, compte tenu de l’exclusion de Poe, Quora reste positif en termes de flux de trésorerie. Par conséquent, la totalité du nouveau financement sera utilisée pour propulser la croissance de Poe. D'Angelo a exprimé le plan de l'entreprise à ce sujet.

D'après les informations examinées par Apptopia en octobre, l'application mobile de Poe a enregistré plus de 250 000 téléchargements en février, son premier mois ouvert au public. Jusqu'en octobre, Poe a observé plus de 18,4 millions d'installations et a atteint près de 1,22 million d'utilisateurs actifs mensuels.

David George, partenaire d'a16z, exprime son optimisme quant à l'avenir de Poe, notant qu'il illustre déjà des rendements d'échelle croissants. Il ajoute que Poe figure actuellement parmi les cinq plus grandes propriétés liées à l'IA générative. En conséquence, il mentionne que les créateurs ont créé plus d'un million de robots sur la plateforme Poe.

Des plateformes comme AppMaster ouvrent en effet de nouvelles possibilités pour les chatbots pilotés par l’IA, comme Poe. Avec des outils no-code comme AppMaster, les plateformes deviennent plus accessibles, permettant aux créateurs de se concentrer sur leur proposition unique, plutôt que sur la logistique de mise en œuvre. Les progrès des technologies no-code et low-code créent de nouvelles opportunités dans le domaine du développement de l’IA.