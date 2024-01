Quora garante US$ 75 milhões de Andreessen Horowitz para impulsionar Poe, seu ecossistema inovador de chatbot de IA

Continuando um período inativo de quase sete anos, Quora está mais uma vez no jogo de arrecadação de fundos. O renomado fórum de perguntas e respostas garantiu US$ 75 milhões em uma rodada de investimentos liderada por Andreessen Horowitz (a16z). Esta nova fonte de capital será direcionada para melhorar o Poe, a inventiva plataforma de chat de IA do Quora.

O Quora diferencia seus chatbots de IA dos convencionais, esforçando-se para conquistar seu nicho na economia criadora. Como parte do modelo proposto, os criadores podem obter rendimentos através da construção de bots de IA distintos, substituindo os esquemas de receitas tradicionais, como os criados em torno das receitas publicitárias do YouTube.

Quora CEO Adam D'Angelo afirmou que uma parte significativa do investimento será canalizada para compensar os criadores de bots na plataforma. Isso será feito por meio do programa de monetização para criadores recentemente anunciado do Quora.

Em outubro passado, o Quora lançou este esquema de monetização de criadores para Poe. Esta nova iniciativa forneceu um caminho de geração de receita para os criadores que projetam prompts ou bots no Poe. Também se expandiu para cobrir desenvolvedores que incorporam bots no ecossistema de IA de Poe.

O último sucesso de arrecadação de fundos não apenas reafirma o compromisso do Quora com os criadores, mas também permite atrair desenvolvedores proficientes para Poe, graças à oportunidade de ganhos financeiros. Além disso, Poe oferece uma ampla variedade de modelos de IA de texto e imagem, como ChatGPT, DALL-E 3, Claude 2, Stable Diffusion, Llama e muito mais. Esta vasta seleção oferece aos criadores amplas ferramentas criativas para aproveitar.

Em sua última rodada de captação de recursos de capital de risco em 2017, o Quora foi avaliado em US$ 1,8 bilhão. No entanto, a mais recente infusão de fundos da empresa fixa o seu valor actual em meros 500 milhões de dólares, indicando uma queda considerável em relação à sua avaliação anterior.

D'Angelo atribui esta queda na avaliação à mudança no cenário financeiro, marcada pela subida das taxas de juro, resultando num custo de capital mais elevado ao longo dos últimos dois anos. Mas expressou sua satisfação em ter o escritório alinhado às novas realidades do mercado.

Desde que Poe foi revelado há cerca de um ano, o ímpeto do Quora tem gradualmente ganhado força. De acordo com a declaração de D'Angelo, o Quora registrou seu maior uso semanal na semana passada. Além disso, a plataforma possui impressionantes 400 milhões de visitantes únicos mensais.

Notavelmente, considerando a exclusão de Poe, o Quora permanece com fluxo de caixa positivo. Conseqüentemente, todo o novo financiamento será utilizado para impulsionar o crescimento de Poe. D'Angelo expressou o plano da empresa em relação a isso.

Com base nas informações analisadas pela Apptopia em outubro, o aplicativo móvel de Poe registrou mais de 250 mil downloads em fevereiro, seu mês de estreia aberto ao público. Até outubro, Poe observou mais de 18,4 milhões de instalações e atingiu quase 1,22 milhão de usuários ativos mensais.

O sócio da a16z, David George, expressa seu otimismo sobre o futuro de Poe, observando que ele já ilustra retornos crescentes em escala. Ele acrescenta que Poe está atualmente entre as cinco maiores propriedades generativas relacionadas à IA. Da mesma forma, ele menciona que os criadores criaram mais de um milhão de bots na plataforma Poe.

Plataformas como AppMaster realmente abrem novas possibilidades para chatbots baseados em IA, como o Poe. Com ferramentas no-code como AppMaster, as plataformas se tornam mais acessíveis, permitindo que os criadores se concentrem em sua proposta exclusiva, em vez de na logística de implementação. O avanço na tecnologia no-code e low-code promove novas oportunidades no campo do desenvolvimento de IA.