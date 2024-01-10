حصلت Quora على 75 مليون دولار من Andreessen Horowitz لدعم نظام Propel Poe البيئي المبتكر لروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي

مع استمرارها في فترة سبات دامت سبع سنوات تقريبًا، عادت Quora مرة أخرى إلى لعبة جمع التبرعات. حصل منتدى الأسئلة والأجوبة الشهير على 75 مليون دولار في جولة استثمارية بقيادة أندريسن هورويتز (a16z). سيتم توجيه مصدر رأس المال المكتشف حديثًا نحو تعزيز Poe، منصة الدردشة المبتكرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Quora.

تُميِّز Quora روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بها عن الروبوتات التقليدية من خلال السعي إلى اقتطاع مكانتها في اقتصاد المبدعين. وكجزء من النموذج المقترح، يمكن لمنشئي المحتوى الحصول على دخل من بناء روبوتات ذكاء اصطناعي مميزة، لتحل محل مخططات الإيرادات التقليدية مثل تلك المبنية على عائدات إعلانات يوتيوب.

صرح Quora CEO Adam D'Angelo أنه سيتم توجيه جزء كبير من الاستثمار إلى تعويض منشئي الروبوتات على المنصة. سيتم ذلك من خلال برنامج تحقيق الدخل لمنشئي المحتوى الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا من Quora.

في أكتوبر الماضي، طرحت Quora مخطط تحقيق الدخل من منشئي المحتوى لـ Poe. لقد وفرت هذه المبادرة الجديدة وسيلة لتوليد الإيرادات للمبدعين الذين يصممون المطالبات أو الروبوتات على Poe. لقد توسعت أيضًا لتشمل المطورين الذين يدمجون الروبوتات في نظام Poe للذكاء الاصطناعي.

لا يؤكد النجاح الأخير في جمع التبرعات على التزام Quora تجاه المبدعين فحسب، بل يمكّنها أيضًا من جذب المطورين الأكفاء إلى Poe، وذلك بفضل فرصة تحقيق مكاسب مالية. علاوة على ذلك، يقدم Poe مجموعة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي للنصوص والصور مثل ChatGPT وDALL-E 3 وClaude 2 وStable Diffusion وLlama والمزيد. يوفر هذا الاختيار الواسع للمبدعين أدوات إبداعية وافرة للاستفادة منها.

في آخر جولة لجمع التبرعات لرأس المال الاستثماري في عام 2017، بلغت قيمة Quora 1.8 مليار دولار. ومع ذلك، فإن أحدث ضخ للأموال للشركة يربط قيمتها الحالية بـ 500 مليون دولار فقط، مما يشير إلى انخفاض كبير عن تقييمها السابق.

يعزو D'Angelo هذا الانخفاض في التقييم إلى التحول في المشهد المالي الذي تميز بارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى ارتفاع تكلفة رأس المال على مدى العامين الماضيين. لكنه أعرب عن رضاه بجعل الشركة تتماشى مع حقائق السوق الجديدة.

منذ أن تم الكشف عن بو قبل عام تقريبًا، بدأ زخم Quora يتزايد تدريجيًا. وفقًا لبيان D'Angelo، سجلت Quora أعلى استخدام أسبوعي لها على الإطلاق في الأسبوع الماضي. كما تفتخر المنصة بعدد مذهل يصل إلى 400 مليون زائر شهريًا.

والجدير بالذكر أنه بالنظر إلى استبعاد بو، فإن Quora يظل التدفق النقدي إيجابيًا. ومن ثم، سيتم استخدام التمويل الجديد بالكامل لدفع نمو بو. أعرب D'Angelo عن خطة الشركة المحيطة بهذا.

واستنادًا إلى المعلومات التي تمت مراجعتها من Apptopia في أكتوبر، لاحظ تطبيق Poe للهاتف المحمول أكثر من 250000 عملية تنزيل في فبراير، وهو الشهر الأول المفتوح للجمهور. حتى أكتوبر، لاحظ بو أكثر من 18.4 مليون عملية تثبيت وارتفع إلى ما يقرب من 1.22 مليون مستخدم نشط شهريًا.

أعرب شريك a16z، ديفيد جورج، عن تفاؤله بشأن مستقبل بو، مشيرًا إلى أنه يوضح بالفعل عوائد متزايدة على نطاق واسع. ويضيف أن بو يقع حاليًا بين أكبر خمس خصائص متعلقة بالذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، يذكر أن المبدعين قاموا بتصميم أكثر من مليون روبوت على منصة Poe.

تفتح منصات مثل AppMaster بالفعل إمكانيات جديدة لروبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل Poe. باستخدام الأدوات no-code مثل AppMaster ، يصبح الوصول إلى الأنظمة الأساسية أكثر سهولة، مما يمكّن المبدعين من التركيز على مقترحاتهم الفريدة، بدلاً من التركيز على لوجستيات التنفيذ. يعزز التقدم في التكنولوجيا no-code low-code فرصًا جديدة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي.