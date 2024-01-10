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Quora 从 Andreessen Horowitz 获得 7500 万美元投资，用于其创新的人工智能聊天机器人生态系统 Propel Poe

Jan 10, 2024
Quora 从 Andreessen Horowitz 获得 7500 万美元投资，用于其创新的人工智能聊天机器人生态系统 Propel Poe

延续了近七年的蛰伏期， Quora再次投入筹款游戏。这家著名的问答论坛已获得由 Andreessen Horowitz (a16z) 领投的 7500 万美元投资。这一新发现的资金来源将用于增强 Quora 独创的人工智能聊天平台 Poe。

Quora 通过努力在创作者经济中开拓自己的利基市场，将其人工智能聊天机器人与传统聊天机器人区分开来。作为拟议模型的一部分，创作者可以通过构建独特的人工智能机器人获得收入，取代传统的收入计划，例如围绕 YouTube 广告收入建立的计划。

Quora CEO Adam D'Angelo表示，很大一部分投资将用于补偿平台上的机器人创建者。这将通过 Quora 最近宣布的创作者货币化计划来完成。

去年 10 月，Quora 为 Poe 推出了这一创作者货币化计划。这项新举措为在 Poe 上设计提示或机器人的创作者提供了创收途径。它还扩展到将机器人纳入 Poe 人工智能生态系统的开发人员。

最新的筹款成功不仅重申了 Quora 对创作者的承诺，而且还使其能够通过财务收益的机会吸引熟练的开发者加入 Poe。此外，Poe 还提供各种文本和图像 AI 模型，如 ChatGPT、DALL-E 3、Claude 2、Stable Diffusion、Llama 等。如此广泛的选择为创作者提供了充足的创意工具来利用。

在 2017 年的最后一轮风险投资融资中，Quora 的估值为 18 亿美元。然而，该公司最新注入的资金使其目前估值仅为 5 亿美元，这表明其估值较之前大幅下跌。

德安吉洛将估值下跌归因于金融格局的变化，其特点是过去几年利率攀升导致资本成本上升。但是，他对公司能够适应新的市场现实表示满意。

自从 Poe 大约一年前推出以来，Quora 的势头逐渐增强。根据 D'Angelo 的声明，Quora 上周的周使用量创下了历史新高。此外，该平台每月拥有 4 亿独立访客，数量惊人。

值得注意的是，考虑到 Poe 被排除在外，Quora 的现金流仍然为正。因此，全部新资金将用于推动 Poe 的增长。德安吉洛表达了公司围绕此事的计划。

根据 Apptopia 10 月份审查的信息，Poe 的移动应用程序在 2 月份（其首次向公众开放的月份）下载量超过 25 万次。截至 10 月，Poe 观察到安装量超过 1840 万，每月活跃用户激增至近 122 万。

a16z 合伙人 David George 对 Poe 的未来表示乐观，并指出这已经说明了规模回报递增。他补充说，Poe 目前位居人工智能相关产业前五名。相应地，他提到创作者在 Poe 平台上制作了超过一百万个机器人。

AppMaster这样的平台确实为 AI 驱动的聊天机器人（例如 Poe）开辟了新的可能性。借助AppMaster这样的no-code工具，平台变得更容易访问，使创作者能够专注于他们独特的主张，而不是实施的逻辑。 no-codelow-code技术的进步为人工智能发展领域带来了新的机遇。

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