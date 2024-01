Quora haalt $75 miljoen binnen van Andreessen Horowitz voor Propel Poe, zijn innovatieve AI-chatbot-ecosysteem

Quora zet een rustperiode van bijna zeven jaar voort en doet opnieuw mee aan het fondsenwervende spel. Het gerenommeerde vraag-en-antwoordforum heeft $75 miljoen binnengehaald in een investeringsronde onder leiding van Andreessen Horowitz (a16z). Deze nieuwe kapitaalbron zal worden gericht op het verbeteren van Poe, het inventieve AI-chatplatform van Quora.

Quora onderscheidt zijn AI-chatbots van conventionele chatbots door ernaar te streven zijn plek in de creatieve economie te veroveren. Als onderdeel van het voorgestelde model kunnen makers inkomsten genereren uit het bouwen van onderscheidende AI-bots, ter vervanging van traditionele inkomstenregelingen zoals die rond YouTube-advertentie-inkomsten.

Quora CEO Adam D'Angelo verklaarde dat een aanzienlijk deel van de investering zal worden besteed aan het compenseren van botmakers op het platform. Dit zal gebeuren via Quora's onlangs aangekondigde programma voor het genereren van inkomsten voor makers.

Afgelopen oktober introduceerde Quora dit programma voor het genereren van inkomsten voor Poe. Dit nieuwe initiatief heeft een inkomstengenererende mogelijkheid geboden voor de makers die prompts of bots op Poe ontwerpen. Het is ook uitgebreid met ontwikkelaars die bots opnemen in het AI-ecosysteem van Poe.

Het nieuwste succes op het gebied van fondsenwerving bevestigt niet alleen de toewijding van Quora aan makers, maar stelt het bedrijf ook in staat bekwame ontwikkelaars naar Poe te lokken, dankzij de mogelijkheid van financieel gewin. Daarnaast biedt Poe een breed assortiment aan tekst- en beeld-AI-modellen zoals ChatGPT, DALL-E 3, Claude 2, Stable Diffusion, Llama en meer. Deze uitgebreide selectie biedt makers voldoende creatieve hulpmiddelen om te benutten.

Tijdens de laatste fondsenwervingsronde voor durfkapitaal in 2017 werd Quora gewaardeerd op $1,8 miljard. De laatste kapitaalinjectie van het bedrijf schat de huidige waarde echter op slechts $500 miljoen, wat erop wijst dat de eerdere waardering aanzienlijk is gedaald.

D'Angelo schrijft deze waarderingsdip toe aan de verschuiving in het financiële landschap, gekenmerkt door stijgende rentetarieven, resulterend in hogere kapitaalkosten in de afgelopen paar jaar. Maar hij uitte zijn tevredenheid over het feit dat het bedrijf zich heeft aangepast aan de nieuwe marktrealiteit.

Sinds Poe ongeveer een jaar geleden werd onthuld, is het momentum van Quora geleidelijk aan het toenemen. Volgens de verklaring van D'Angelo registreerde Quora vorige week het hoogste wekelijkse gebruik ooit. Bovendien beschikt het platform over maar liefst 400 miljoen unieke maandelijkse bezoekers.

Met name gezien de uitsluiting van Poe blijft Quora een positieve cashflow. Daarom zal de volledige nieuwe financiering worden gebruikt om de groei van Poe te stimuleren. D'Angelo verwoordde het plan van het bedrijf hierover.

Op basis van informatie die in oktober door Apptopia werd beoordeeld, noteerde de mobiele applicatie van Poe meer dan 250.000 downloads in februari, de eerste maand die open was voor het publiek. Tot oktober observeerde Poe meer dan 18,4 miljoen installaties en steeg naar bijna 1,22 miljoen maandelijkse actieve gebruikers.

a16z-partner David George drukt zijn optimisme uit over de toekomst van Poe en merkt op dat deze al toenemende schaalopbrengsten illustreert. Hij voegt eraan toe dat Poe momenteel tot de top vijf van grootste generatieve AI-gerelateerde eigendommen behoort. Dienovereenkomstig vermeldt hij dat makers meer dan een miljoen bots op het Poe-platform hebben gemaakt.

Platformen als AppMaster openen inderdaad nieuwe mogelijkheden voor AI-gestuurde chatbots, zoals Poe. Met no-code tools zoals AppMaster worden platforms toegankelijker, waardoor makers zich kunnen concentreren op hun unieke propositie, in plaats van op de logistiek van de implementatie. De vooruitgang in no-code en low-code -technologie bevordert nieuwe kansen op het gebied van AI-ontwikkeling.