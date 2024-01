Quora pozyskuje 75 mln dolarów od Andreessena Horowitza na rzecz Propel Poe – innowacyjnego ekosystemu chatbotów AI

Kontynuując niemal siedmioletni okres uśpienia, Quora ponownie bierze udział w zbieraniu funduszy. Renomowane forum pytań i odpowiedzi zabezpieczyło 75 milionów dolarów w rundzie inwestycyjnej prowadzonej przez Andreessena Horowitza (a16z). To nowo odkryte źródło kapitału zostanie przeznaczone na ulepszenie Poe, innowacyjnej platformy czatu opartej na sztucznej inteligencji Quora.

Quora odróżnia swoje chatboty AI od konwencjonalnych, próbując wypracować sobie niszę w ekonomii twórców. W ramach proponowanego modelu twórcy mogą czerpać dochody z tworzenia charakterystycznych botów AI, zastępując tradycyjne schematy generowania przychodów, takie jak te opierające się na przychodach z reklam w YouTube.

Quora CEO Adam D'Angelo stwierdził, że znaczna część inwestycji zostanie przeznaczona na wynagrodzenie twórców botów na platformie. Zostanie to osiągnięte w ramach niedawno ogłoszonego programu monetyzacji twórców Quora.

W październiku ubiegłego roku Quora wdrożyła ten program monetyzacji twórców dla Poe. Ta nowa inicjatywa zapewniła twórcom projektującym podpowiedzi lub boty w Poe możliwość generowania przychodów. Rozszerzyło się również na programistów, którzy włączają boty do ekosystemu AI Poe.

Ostatni sukces w zakresie zbierania funduszy nie tylko potwierdza zaangażowanie Quory na rzecz twórców, ale także umożliwia jej przyciągnięcie biegłych programistów do Poe dzięki możliwości zysków finansowych. Poza tym Poe oferuje szeroki asortyment modeli sztucznej inteligencji tekstu i obrazu, takich jak ChatGPT, DALL-E 3, Claude 2, Stable Diffusion, Llama i inne. Ten szeroki wybór zapewnia twórcom wiele kreatywnych narzędzi do wykorzystania.

W ostatniej rundzie pozyskiwania funduszy venture capital w 2017 r. Quora została wyceniona na 1,8 miliarda dolarów. Jednak najnowszy zastrzyk funduszy spółki szacuje jej obecną wartość na zaledwie 500 milionów dolarów, co wskazuje na znaczny spadek w porównaniu z wcześniejszą wyceną.

D'Angelo przypisuje ten spadek wyceny zmianie w krajobrazie finansowym charakteryzującej się rosnącymi stopami procentowymi, skutkującymi wyższym kosztem kapitału w ciągu ostatnich kilku lat. Wyraził jednak zadowolenie z dostosowania firmy do nowych realiów rynkowych.

Od czasu zaprezentowania Poe około rok temu, dynamika Quory stopniowo nabiera tempa. Jak wynika z oświadczenia D'Angelo, w zeszłym tygodniu Quora odnotowała najwyższe w historii tygodniowe użycie. Ponadto platforma może pochwalić się oszałamiającą liczbą 400 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie.

Warto zauważyć, że biorąc pod uwagę wykluczenie Poe, Quora utrzymuje dodatnie przepływy pieniężne. W związku z tym całe nowe fundusze zostaną wykorzystane do napędzania rozwoju Poe. D'Angelo przedstawił plan firmy w tej kwestii.

Z informacji sprawdzonych w Apptopia w październiku wynika, że ​​w lutym, będącym jej debiutanckim miesiącem, w którym udostępniono publicznie aplikację mobilną Poe, odnotowano ponad 250 000 pobrań. Do października Poe odnotował ponad 18,4 miliona instalacji, a liczba aktywnych użytkowników wzrosła do prawie 1,22 miliona miesięcznie.

Partner a16z, David George, wyraża swój optymizm co do przyszłości Poe, zauważając, że ilustruje to już rosnące korzyści skali. Dodaje, że Poe znajduje się obecnie w pierwszej piątce największych nieruchomości związanych z generatywną sztuczną inteligencją. W związku z tym wspomina, że ​​twórcy stworzyli ponad milion botów na platformie Poe.

Platformy takie jak AppMaster rzeczywiście otwierają nowe możliwości dla chatbotów opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Poe. Dzięki narzędziom no-code takim jak AppMaster, platformy stają się bardziej dostępne, umożliwiając twórcom skupienie się na swojej unikalnej propozycji, a nie na logistyce wdrożenia. Postęp w technologii no-code i low-code stwarza nowe możliwości w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji.