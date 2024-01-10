Quora, Andreessen Horowitz'den Yenilikçi Yapay Zeka Chatbot Ekosistemi Propel Poe'ya 75 Milyon Dolar Sağladı

Yaklaşık yedi yıldır hareketsiz bir dönem sürdüren Quora, bir kez daha bağış toplama oyununun içinde. Ünlü soru-cevap forumu, Andreessen Horowitz (a16z) liderliğindeki bir yatırım turunda 75 milyon dolar elde etti. Bu yeni keşfedilen sermaye kaynağı, Quora'nın yaratıcı yapay zeka sohbet platformu Poe'nun geliştirilmesine yönlendirilecek.

Quora, yaratıcı ekonomide kendine yer edinmeye çalışarak yapay zeka sohbet robotlarını geleneksel olanlardan farklılaştırıyor. Önerilen modelin bir parçası olarak içerik oluşturucular, YouTube reklam gelirleri etrafında oluşturulanlar gibi geleneksel gelir planlarının yerine farklı yapay zeka botları oluşturarak gelir elde edebilirler.

Quora CEO Adam D'Angelo, yatırımın önemli bir kısmının platformdaki telafi edici bot yaratıcılarına aktarılacağını belirtti. Bu, Quora'nın yakın zamanda duyurduğu yaratıcılardan para kazanma programı aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz Ekim ayında Quora, Poe için yaratıcılardan para kazanma planını uygulamaya koydu. Bu yeni girişim, Poe'da istemler veya botlar tasarlayan yaratıcılara gelir getirici bir yol sağladı. Ayrıca botları Poe'nun yapay zeka ekosistemine dahil eden geliştiricileri de kapsayacak şekilde genişletildi.

En son bağış toplama başarısı, Quora'nın yaratıcılara olan bağlılığını yeniden teyit etmekle kalmıyor, aynı zamanda mali kazanç fırsatı sayesinde yetkin geliştiricileri Poe'ya çekmesine de olanak tanıyor. Ayrıca Poe, ChatGPT, DALL-E 3, Claude 2, Stable Diffusion, Llama ve daha fazlası gibi geniş bir metin ve görüntü yapay zeka modeli yelpazesi sunar. Bu geniş seçim, içerik oluşturuculara yararlanabilecekleri çok sayıda yaratıcı araç sağlar.

2017'deki son risk sermayesi bağış toplama turunda Quora'nın değeri 1,8 milyar dolardı. Ancak şirketin son fon akışı, şirketin mevcut değerini yalnızca 500 milyon dolar olarak sabitliyor; bu da önceki değerlemeye göre ciddi bir düşüşe işaret ediyor.

D'Angelo, değerlemedeki bu düşüşü, son birkaç yılda artan sermaye maliyetiyle sonuçlanan artan faiz oranlarıyla işaretlenen finansal manzaradaki değişime bağlıyor. Ancak firmanın yeni pazar gerçeklerine uyum sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Poe'nun yaklaşık bir yıl önce tanıtılmasından bu yana Quora'nın ivmesi giderek artıyor. D'Angelo'nun açıklamasına göre Quora, geçtiğimiz hafta şimdiye kadarki en yüksek haftalık kullanımını kaydetti. Ayrıca platformun aylık 400 milyon tekil ziyaretçisi bulunuyor.

Özellikle Poe'nun hariç tutulduğu göz önüne alındığında Quora'nın nakit akışı pozitif kalıyor. Dolayısıyla yeni fonun tamamı Poe'nun büyümesini hızlandırmak için kullanılacak. D'Angelo firmanın bununla ilgili planını dile getirdi.

Ekim ayında Apptopia'dan incelenen bilgilere göre Poe'nun mobil uygulaması, halka açık ilk ayı olan Şubat ayında 250.000'den fazla indirme kaydetti. Ekim ayına kadar Poe 18,4 milyonun üzerinde yükleme gözlemledi ve aylık yaklaşık 1,22 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

a16z ortağı David George, Poe'nun geleceği hakkındaki iyimserliğini dile getiriyor ve bunun halihazırda ölçeğe göre artan getirileri gösterdiğine dikkat çekiyor. Poe'nun şu anda üretken yapay zeka ile ilgili en büyük beş mülk arasında yer aldığını ekliyor. Buna paralel olarak, yaratıcıların Poe platformunda bir milyonun üzerinde bot ürettiklerinden bahsediyor.

AppMaster gibi platformlar gerçekten de Poe gibi yapay zeka destekli sohbet robotları için yeni olanaklar sunuyor. AppMaster gibi no-code araçlarla platformlar daha erişilebilir hale gelir ve yaratıcıların uygulama lojistiği yerine benzersiz tekliflerine odaklanmalarına olanak tanır. no-code ve low-code teknolojideki ilerleme, yapay zeka geliştirme alanında yeni fırsatları teşvik ediyor.