Quora ottiene 75 milioni di dollari da Andreessen Horowitz a Propel Poe, il suo innovativo ecosistema di chatbot AI

Dopo un periodo dormiente di quasi sette anni, Quora è ancora una volta impegnata nella raccolta fondi. Il rinomato forum di domande e risposte si è assicurato 75 milioni di dollari in un round di investimenti guidato da Andreessen Horowitz (a16z). Questa nuova fonte di capitale sarà indirizzata al miglioramento di Poe, l'inventiva piattaforma di chat AI di Quora.

Quora differenzia i suoi chatbot basati su intelligenza artificiale da quelli convenzionali cercando di ritagliarsi la propria nicchia nell'economia dei creatori. Come parte del modello proposto, i creatori possono ricavare un reddito dalla costruzione di bot IA distintivi, sostituendo i tradizionali schemi di entrate come quelli costruiti attorno alle entrate pubblicitarie di YouTube.

Quora CEO Adam D'Angelo ha dichiarato che una parte significativa dell'investimento sarà incanalata nel compenso dei creatori di bot sulla piattaforma. Ciò avverrà attraverso il programma di monetizzazione dei creatori recentemente annunciato da Quora.

Lo scorso ottobre, Quora ha lanciato questo schema di monetizzazione dei creatori per Poe. Questa nuova iniziativa ha fornito una via di generazione di entrate per i creatori che progettano prompt o bot su Poe. Si è inoltre espanso per coprire gli sviluppatori che incorporano i bot nell'ecosistema AI di Poe.

L'ultimo successo della raccolta fondi non solo riafferma l'impegno di Quora nei confronti dei creatori, ma le consente anche di attrarre sviluppatori esperti verso Poe, grazie all'opportunità di guadagni finanziari. Inoltre, Poe offre un vasto assortimento di modelli AI di testo e immagini come ChatGPT, DALL-E 3, Claude 2, Stable Diffusion, Llama e altri. Questa vasta selezione offre ai creatori ampi strumenti creativi da sfruttare.

Nella sua ultima raccolta fondi di capitale di rischio nel 2017, Quora è stata valutata 1,8 miliardi di dollari. Tuttavia, l’ultima infusione di fondi della società fissa il suo valore attuale a soli 500 milioni di dollari, indicando un notevole crollo rispetto alla sua valutazione precedente.

D'Angelo attribuisce questo calo di valutazione al cambiamento nel panorama finanziario caratterizzato dall'aumento dei tassi di interesse con conseguente aumento del costo del capitale negli ultimi due anni. Ma ha espresso la sua soddisfazione nel vedere l'azienda allineata alle nuove realtà del mercato.

Da quando Poe è stato presentato circa un anno fa, lo slancio di Quora ha gradualmente acquisito forza. Secondo la dichiarazione di D'Angelo, Quora ha registrato il suo utilizzo settimanale più alto di sempre la scorsa settimana. Inoltre, la piattaforma vanta l’incredibile cifra di 400 milioni di visitatori mensili unici.

In particolare, considerando l’esclusione di Poe, Quora rimane positiva per il flusso di cassa. Quindi, l’intero nuovo finanziamento sarà utilizzato per stimolare la crescita di Poe. D'Angelo ha espresso il piano dell'azienda al riguardo.

Sulla base delle informazioni esaminate da Apptopia in ottobre, l'applicazione mobile di Poe ha registrato oltre 250.000 download in febbraio, il mese del suo debutto aperto al pubblico. Fino a ottobre, Poe ha registrato oltre 18,4 milioni di installazioni e ha raggiunto quasi 1,22 milioni di utenti attivi mensili.

Il partner di a16z David George esprime il suo ottimismo riguardo al futuro di Poe, sottolineando che esso già illustra rendimenti crescenti su larga scala. Aggiunge che Poe attualmente si trova tra le prime cinque più grandi proprietà legate all'intelligenza artificiale generativa. Di conseguenza, afferma che i creatori hanno creato oltre un milione di bot sulla piattaforma Poe.

Piattaforme come AppMaster aprono infatti nuove possibilità per i chatbot basati sull'intelligenza artificiale, come Poe. Con strumenti no-code come AppMaster, le piattaforme diventano più accessibili, consentendo ai creatori di concentrarsi sulla loro proposta unica, piuttosto che sulla logistica dell'implementazione. Il progresso nella tecnologia no-code e low-code promuove nuove opportunità nel campo dello sviluppo dell’intelligenza artificiale.