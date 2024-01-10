Quora получила 75 миллионов долларов от Андреессена Горовица для продвижения Poe, своей инновационной экосистемы чат-ботов с искусственным интеллектом

Продолжая почти семилетний период бездействия, Quora снова участвует в сборе средств. Известный форум вопросов и ответов получил 75 миллионов долларов в рамках инвестиционного раунда под руководством Андриссена Горовица (a16z). Этот новый источник капитала будет направлен на улучшение Poe, инновационной чат-платформы Quora с искусственным интеллектом.

Quora отличает своих чат-ботов с искусственным интеллектом от обычных, стремясь занять свою нишу в экономике создателей. В рамках предлагаемой модели авторы смогут получать доход от создания уникальных ботов с искусственным интеллектом, заменяя традиционные схемы получения дохода, например, основанные на доходах от рекламы на YouTube.

Quora CEO Adam D'Angelo заявил, что значительная часть инвестиций будет направлена ​​на вознаграждение создателям ботов на платформе. Это будет сделано с помощью недавно объявленной программы монетизации авторов Quora.

В октябре прошлого года Quora запустила эту схему монетизации авторов для Poe. Эта новая инициатива предоставила создателям, создающим подсказки или ботов на Poe, возможность получения дохода. Он также расширился и теперь охватывает разработчиков, которые включают ботов в экосистему искусственного интеллекта Poe.

Последний успех по сбору средств не только подтверждает приверженность Quora создателям, но и позволяет ей привлекать к Poe ​​опытных разработчиков благодаря возможности финансовой выгоды. Кроме того, Poe предлагает широкий ассортимент текстовых и графических моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, DALL-E 3, Claude 2, Stable Diffusion, Llama и других. Этот обширный выбор предоставляет создателям множество творческих инструментов для использования.

В последнем раунде сбора венчурного капитала в 2017 году Quora была оценена в $1,8 млрд. Однако последнее вливание средств в компанию оценивает ее текущую стоимость всего в 500 миллионов долларов, что указывает на значительное падение по сравнению с ее предыдущей оценкой.

Д'Анджело связывает такое падение стоимости с изменением финансовой ситуации, отмеченным ростом процентных ставок, что привело к увеличению стоимости капитала за последние пару лет. Однако он выразил удовлетворение тем, что фирма соответствует новым рыночным реалиям.

С тех пор, как Poe ​​был представлен около года назад, популярность Quora постепенно набирала обороты. Согласно заявлению Д'Анджело, на прошлой неделе Quora зарегистрировала самый высокий уровень еженедельного использования за всю историю. Кроме того, платформа может похвастаться ошеломляющими 400 миллионами уникальных посетителей в месяц.

Примечательно, что, учитывая исключение По, Quora остается положительным денежным потоком. Следовательно, все новое финансирование будет использовано для стимулирования роста По. Д'Анджело изложил план фирмы по этому поводу.

Согласно информации, полученной от Apptopia в октябре, мобильное приложение По было скачано более 250 000 раз в феврале, в месяц его дебюта, открытого для публики. До октября Poe зарегистрировал более 18,4 миллиона установок, а число активных пользователей выросло почти до 1,22 миллиона в месяц.

Партнер a16z Дэвид Джордж выражает оптимизм по поводу будущего По, отмечая, что оно уже иллюстрирует растущую отдачу от масштаба. Он добавляет, что Poe в настоящее время входит в пятерку крупнейших компаний, связанных с генеративным искусственным интеллектом. Соответственно, он упоминает, что создатели создали более миллиона ботов на платформе Poe.

Такие платформы, как AppMaster действительно открывают новые возможности для чат-ботов, управляемых искусственным интеллектом, таких как Poe. Благодаря инструментам no-code таким как AppMaster, платформы становятся более доступными, позволяя создателям сосредоточиться на своем уникальном предложении, а не на логистике реализации. Развитие технологий no-code и low-code открывает новые возможности в области разработки искусственного интеллекта.