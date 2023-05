Caspio, une plate-forme no-code de premier plan réputée pour le développement d'applications Web personnalisées, a reçu le prestigieux prix TrustRadius 'Tech Cares' pour 2022. Le prix distingue les entreprises technologiques B2B qui déploient des efforts considérables pour soutenir les communautés, les employés et l'environnement. . Les initiatives exemplaires de Caspio pendant le conflit ukrainien pour assurer la sécurité de plus de 70 employés et de leurs familles depuis son bureau ukrainien, ainsi que son assistance dans les efforts de gestion de crise en cours dans la région, ont contribué à sa reconnaissance.

Alors que le conflit armé en Ukraine s'intensifiait, Frank Zamani, fondateur et PDG de Caspio, s'est rendu en Pologne, passant des semaines à se coordonner avec l'équipe de Caspio Pologne pour organiser un hébergement sécurisé, de la nourriture et des fournitures essentielles pour les employés touchés et leurs familles cherchant refuge dans le pays. . De nombreux employés de Caspio Pologne ont également prolongé l'hospitalité en ouvrant leurs maisons à leurs pairs ukrainiens. De plus, la société a encouragé sa clientèle mondiale à contribuer à des œuvres caritatives opérant sur le terrain.

Nous nous engageons en tant qu'organisation et en tant qu'individus à aider à résoudre cette crise de toutes les manières possibles, a déclaré Zamani, un ancien réfugié qui a fait face à la persécution religieuse en Iran. Zamani a en outre souligné la relation étroite entre la société et son bureau en Ukraine, qui fonctionne depuis 18 ans et sert de tout premier centre de développement de logiciels en dehors des États-Unis. Le bureau ukrainien compte plus de 70 membres d'équipe issus de divers départements, notamment l'ingénierie, le développement de produits, les ventes et l'assistance. Zamani a exprimé le sentiment que l'Ukraine est plus qu'un simple bureau international - elle abrite des amis, des collègues et des membres de la famille chers.

Dans son soutien continu à la crise ukrainienne, Caspio a mis sa plate-forme de développement d'applications no-code à la disposition de toute personne impliquée dans les efforts de secours de l'Ukraine. La plate-forme permet aux utilisateurs de développer rapidement des applications cruciales telles que la gestion des actifs médicaux, les registres des objets perdus et trouvés, le recrutement de bénévoles et les répertoires des personnes disparues.

