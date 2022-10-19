Özelleştirilmiş web uygulamaları geliştirmesiyle tanınan en üst düzey no-code platform Caspio, 2022 için prestijli TrustRadius 'Tech Cares' ödülünü aldı. Ödül, toplulukları, çalışanları ve çevreyi desteklemek için önemli çabalar gösteren B2B teknoloji şirketlerini diğerlerinden ayırıyor. . Caspio Ukrayna ihtilafı sırasında Ukrayna ofisinden 70'ten fazla çalışanın ve ailelerinin güvenliğini sağlamaya yönelik örnek niteliğindeki girişimlerinin yanı sıra bölgede devam eden kriz yönetimi çabalarına verdiği yardım, tanınmasına katkıda bulundu.

Ukrayna'daki silahlı çatışma tırmanırken, Caspio kurucusu ve CEO'su Frank Zamani, Polonya'ya gitti ve Caspio Polonya ekibiyle haftalarca koordineli çalışarak etkilenen çalışanlar ve ülkede sığınmak isteyen aileleri için güvenli konaklama, yiyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri sağladı. . Çok sayıda Caspio Polonya çalışanı da evlerini Ukraynalı akranlarına açarak konukseverlik gösterdi. Ayrıca şirket, küresel müşteri tabanını sahada faaliyet gösteren hayır kurumlarına katkıda bulunmaya teşvik etti.

İran'da dini zulümle karşılaşan eski bir mülteci olan Zamani, "Bir kuruluş ve bireyler olarak bu krizi mümkün olan her şekilde çözmeye yardımcı olmaya kararlıyız" dedi. Zamani ayrıca, şirket ile 18 yıldır faaliyet gösteren ve ABD dışındaki ilk Yazılım Geliştirme Merkezi olarak hizmet veren Ukrayna ofisi arasındaki sıkı sıkıya bağlı ilişkinin altını çizdi. Ukrayna ofisi, mühendislik, ürün geliştirme, satış ve destek dahil olmak üzere çeşitli departmanlardan 70'in üzerinde ekip üyesine sahiptir. Zamani, Ukrayna'nın sadece uluslararası bir ofisten daha fazlası olduğu hissini dile getirdi - değerli arkadaşlara, meslektaşlara ve aile üyelerine ev sahipliği yapıyor.

Caspio, Ukrayna krizine verdiği sürekli desteğiyle, no-code uygulama geliştirme platformunu Ukrayna'nın yardım çabalarına yardım eden herkese ücretsiz olarak sağladı. Platform, kullanıcıların tıbbi varlık yönetimi, kayıp eşya kayıtları, gönüllü alımı ve kayıp kişi dizinleri gibi önemli uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmelerini sağlar.

Caspio ve appmaster .io> AppMaster gibi önde gelen no-code platformlar, web, mobil ve arka uç uygulamalarının hızlı ve uygun maliyetli geliştirilmesini kolaylaştırır. Caspio insani amaçlara olan bağlılığını kanıtlamış olsa da, appmaster .io> AppMaster uygulama geliştirmeyi 10 kata kadar daha hızlı hale getirmeye ve gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırmaya odaklanmaya devam ediyor. Bu, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesi için çok yönlü ve güçlü bir no-code platformla sonuçlanır.