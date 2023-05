Caspio, una piattaforma no-code di alto livello rinomata per lo sviluppo di applicazioni Web personalizzate, ha ricevuto il prestigioso premio TrustRadius 'Tech Cares' per il 2022. Il premio distingue le aziende tecnologiche B2B che compiono sforzi sostanziali nel supportare le comunità, i dipendenti e l'ambiente . Le iniziative esemplari di Caspio durante il conflitto ucraino per garantire la sicurezza di oltre 70 dipendenti e delle loro famiglie dal suo ufficio ucraino, nonché la sua assistenza negli sforzi di gestione delle crisi in corso nella regione, hanno contribuito al suo riconoscimento.

Con l'escalation del conflitto armato in Ucraina, Frank Zamani, fondatore e CEO di Caspio, si è recato in Polonia, trascorrendo settimane a coordinarsi con il team di Caspio Poland per organizzare alloggi sicuri, cibo e forniture essenziali per i dipendenti colpiti e le loro famiglie che cercano rifugio nel paese. . Anche numerosi dipendenti di Caspio Poland hanno offerto ospitalità aprendo le loro case ai loro coetanei ucraini. Inoltre, l'azienda ha incoraggiato la sua base di clienti globale a contribuire agli enti di beneficenza che operano sul campo.

Siamo impegnati come organizzazione e come individui ad aiutare ad affrontare questa crisi in ogni modo possibile, ha affermato Zamani, un ex rifugiato che ha affrontato la persecuzione religiosa in Iran. Zamani ha inoltre sottolineato la stretta relazione tra l'azienda e il suo ufficio in Ucraina, che opera da 18 anni e funge da primo centro di sviluppo software al di fuori degli Stati Uniti. L'ufficio in Ucraina vanta oltre 70 membri del team provenienti da vari dipartimenti, tra cui ingegneria, sviluppo prodotto, vendite e supporto. Zamani ha espresso la sensazione che l'Ucraina sia più di un semplice ufficio internazionale: è la casa di cari amici, colleghi e familiari.

Nel suo continuo sostegno alla crisi ucraina, Caspio ha reso disponibile gratuitamente la sua piattaforma di sviluppo di applicazioni no-code a chiunque sia coinvolto nell'aiutare i soccorsi dell'Ucraina. La piattaforma consente agli utenti di sviluppare rapidamente applicazioni cruciali come la gestione delle risorse mediche, i registri degli oggetti smarriti, il reclutamento di volontari e gli elenchi delle persone scomparse.

Le principali piattaforme no-code come Caspio facilitano lo sviluppo rapido ed economico di applicazioni web, mobili e back-end.