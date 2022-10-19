Caspio, первоклассная платформа no-code, известная разработкой настраиваемых веб-приложений, получила престижную награду TrustRadius 'Tech Cares' за 2022 год. Эта награда отмечает технологические компании B2B, которые прилагают значительные усилия для поддержки сообществ, сотрудников и окружающей среды. . Образцовые инициативы Caspio во время конфликта в Украине по обеспечению безопасности более 70 сотрудников и их семей из украинского офиса, а также помощь в текущих усилиях по урегулированию кризисов в регионе способствовали ее признанию.

По мере эскалации вооруженного конфликта в Украине Фрэнк Замани, основатель и генеральный директор Caspio, отправился в Польшу, проведя недели, координируя действия с командой Caspio Poland, чтобы организовать безопасное жилье, питание и предметы первой необходимости для пострадавших сотрудников и их семей, ищущих убежища в стране. . Многочисленные сотрудники Caspio Poland также оказали гостеприимство, открыв свои дома для своих украинских коллег. Кроме того, компания призвала своих клиентов по всему миру вносить вклад в благотворительные организации, работающие на местах.

Мы стремимся как организация и как отдельные лица помочь справиться с этим кризисом всеми возможными способами, заявил Замани, бывший беженец, столкнувшийся с религиозными преследованиями в Иране. Замани также подчеркнул тесные отношения между компанией и ее украинским офисом, который функционирует уже 18 лет и является первым в истории центром разработки программного обеспечения за пределами США. В украинском офисе работает более 70 человек из различных отделов, включая проектирование, разработку продуктов, продажи и поддержку. Замани выразил мнение, что Украина — это больше, чем просто международный офис — это дом для дорогих друзей, коллег и членов семьи.

Продолжая поддерживать украинский кризис, Caspio бесплатно предоставила свою платформу для разработки приложений no-code всем, кто участвует в оказании помощи Украине. Платформа позволяет пользователям быстро разрабатывать важные приложения, такие как управление медицинскими активами, реестры потерянных и найденных вещей, набор добровольцев и каталоги пропавших без вести.

Ведущие платформы no-code такие как Caspio и appmaster .io> AppMaster способствуют быстрой и экономичной разработке веб-приложений, мобильных и серверных приложений. В то время как Caspio доказал свою приверженность гуманитарным целям, appmaster .io> AppMaster по-прежнему сосредоточен на ускорении разработки приложений до 10 раз и устранении технического долга за счет регенерации приложений с нуля при изменении требований. В результате получается универсальная и мощная платформа no-code для широкого круга клиентов, от малого бизнеса до крупных предприятий.