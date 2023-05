Caspio, een eersteklas no-code platform dat bekend staat om het ontwikkelen van op maat gemaakte webapplicaties, heeft de prestigieuze TrustRadius 'Tech Cares' prijs voor 2022 ontvangen. De prijs onderscheidt B2B-technologiebedrijven die substantiële inspanningen leveren om gemeenschappen, werknemers en het milieu te ondersteunen . Caspio 's voorbeeldige initiatieven tijdens het conflict in Oekraïne om de veiligheid van meer dan 70 werknemers en hun gezinnen vanuit het Oekraïense kantoor te waarborgen, evenals haar hulp bij voortdurende inspanningen op het gebied van crisisbeheersing in de regio, droegen bij tot de erkenning.

Terwijl het gewapende conflict in Oekraïne escaleerde, reisde Frank Zamani, oprichter en CEO van Caspio, naar Polen, waar hij wekenlang met het team van Caspio Poland coördineerde om veilige onderkomens, voedsel en essentiële voorraden te organiseren voor de getroffen werknemers en hun families die onderdak zochten in het land. . Talrijke werknemers van Caspio Poland toonden ook gastvrijheid door hun huizen open te stellen voor hun Oekraïense collega's. Bovendien moedigde het bedrijf zijn wereldwijde klantenbestand aan om bij te dragen aan goede doelen die op het terrein actief zijn.

We zijn toegewijd als organisatie en als individuen om deze crisis op alle mogelijke manieren te helpen aanpakken, verklaarde Zamani, een voormalige vluchteling die in Iran religieuze vervolging onderging. Zamani benadrukte verder de hechte relatie tussen het bedrijf en zijn kantoor in Oekraïne, dat al 18 jaar functioneert en dienst doet als het allereerste Software Development Center buiten de Verenigde Staten. Het kantoor in Oekraïne heeft meer dan 70 teamleden van verschillende afdelingen, waaronder engineering, productontwikkeling, verkoop en ondersteuning. Zamani drukte het gevoel uit dat Oekraïne meer is dan alleen een internationaal kantoor - het is de thuisbasis van gekoesterde vrienden, collega's en familieleden.

In zijn voortdurende steun aan de Oekraïne-crisis heeft Caspio zijn no-code applicatie-ontwikkelingsplatform gratis beschikbaar gesteld aan iedereen die betrokken is bij de hulpverlening van Oekraïne. Het platform stelt gebruikers in staat om snel cruciale toepassingen te ontwikkelen, zoals het beheer van medische activa, registers van verloren en gevonden voorwerpen, werving van vrijwilligers en lijsten met vermiste personen.

