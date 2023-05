Caspio, uma plataforma no-code de primeira linha conhecida por desenvolver aplicativos da web personalizados, recebeu o prestigioso prêmio TrustRadius 'Tech Cares' para 2022. O prêmio distingue empresas de tecnologia B2B que fazem esforços substanciais no apoio a comunidades, funcionários e meio ambiente . As iniciativas exemplares da Caspio durante o conflito na Ucrânia para garantir a segurança de mais de 70 funcionários e suas famílias de seu escritório ucraniano, bem como sua assistência nos esforços contínuos de gerenciamento de crises na região, contribuíram para seu reconhecimento.

À medida que o conflito armado na Ucrânia aumentava, Frank Zamani, fundador e CEO da Caspio, viajou para a Polônia, passando semanas em coordenação com a equipe da Caspio na Polônia para organizar acomodações seguras, alimentação e suprimentos essenciais para os funcionários afetados e suas famílias que buscavam abrigo no país. . Numerosos funcionários da Caspio Poland também ofereceram hospitalidade abrindo suas casas para seus colegas ucranianos. Além disso, a empresa incentivou sua base global de clientes a contribuir para instituições de caridade que operam no local.

Estamos empenhados como organização e como indivíduos em ajudar a enfrentar esta crise de todas as maneiras possíveis, afirmou Zamani, um ex-refugiado que enfrentou perseguição religiosa no Irã. Zamani enfatizou ainda mais o relacionamento estreito entre a empresa e seu escritório na Ucrânia, que funciona há 18 anos e serve como o primeiro Centro de Desenvolvimento de Software fora dos Estados Unidos. O escritório da Ucrânia possui mais de 70 membros da equipe de vários departamentos, incluindo engenharia, desenvolvimento de produtos, vendas e suporte. Zamani expressou o sentimento de que a Ucrânia é mais do que apenas um escritório internacional - é o lar de amigos, colegas e familiares queridos.

Em seu apoio contínuo à crise na Ucrânia, Caspio disponibilizou sua plataforma de desenvolvimento de aplicativos no-code sem nenhum custo para qualquer pessoa envolvida em ajudar nos esforços de socorro da Ucrânia. A plataforma permite que os usuários desenvolvam rapidamente aplicativos cruciais, como gerenciamento de ativos médicos, registros de achados e perdidos, recrutamento de voluntários e diretórios de pessoas desaparecidas.

As principais plataformas no-code como Caspio facilitam o desenvolvimento rápido e econômico de aplicativos da Web, móveis e de back-end.