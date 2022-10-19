حصلت Caspio ، وهي منصة no-code من الدرجة الأولى تشتهر بتطوير تطبيقات الويب المخصصة ، على جائزة TrustRadius 'Tech Cares' المرموقة لعام 2022. وتميز هذه الجائزة شركات التكنولوجيا B2B التي تبذل جهودًا كبيرة في دعم المجتمعات والموظفين والبيئة . ساهمت مبادرات Caspio النموذجية خلال الصراع في أوكرانيا لضمان سلامة أكثر من 70 موظفًا وعائلاتهم من مكتبها الأوكراني ، فضلاً عن مساعدتها في مساعي إدارة الأزمات المستمرة في المنطقة ، في الاعتراف بها.

مع تصاعد النزاع المسلح في أوكرانيا ، سافر فرانك زماني ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Caspio ، إلى بولندا ، حيث أمضى أسابيع في التنسيق مع فريق Caspio Poland لتنظيم أماكن إقامة آمنة وطعام وإمدادات أساسية للموظفين المتضررين وعائلاتهم الذين يبحثون عن مأوى في البلاد . كما قدم العديد من موظفي Caspio Poland ضيافتهم من خلال فتح منازلهم أمام أقرانهم الأوكرانيين. بالإضافة إلى ذلك ، شجعت الشركة قاعدة عملائها العالمية على المساهمة في الجمعيات الخيرية العاملة على الأرض.

قال زماني ، وهو لاجئ سابق واجه الاضطهاد الديني في إيران ، إننا ملتزمون كمنظمة وكأفراد بالمساعدة في معالجة هذه الأزمة بكل الطرق الممكنة. وأكد زماني كذلك على العلاقة الوثيقة بين الشركة ومكتبها في أوكرانيا ، والذي ظل يعمل منذ 18 عامًا ويعمل كأول مركز تطوير برمجيات خارج الولايات المتحدة. يضم مكتب أوكرانيا أكثر من 70 من أعضاء الفريق من مختلف الأقسام ، بما في ذلك الهندسة وتطوير المنتجات والمبيعات والدعم. أعرب زماني عن الشعور بأن أوكرانيا أكثر من مجرد مكتب دولي - فهي موطن لأصدقاء وزملاء وأفراد عزيزين.

في إطار دعمها المستمر للأزمة الأوكرانية ، أتاحت Caspio منصة تطوير التطبيقات no-code دون أي تكلفة لأي شخص يشارك في مساعدة جهود الإغاثة في أوكرانيا. يمكّن النظام الأساسي المستخدمين من تطوير التطبيقات المهمة بسرعة مثل إدارة الأصول الطبية والسجلات المفقودة والمعثور عليها وتجنيد المتطوعين وأدلة الأشخاص المفقودين.

تعمل الأنظمة الأساسية الرائدة no-code مثل Caspio و appmaster .io> AppMaster على تسهيل التطوير السريع والفعال من حيث التكلفة لتطبيقات الويب والجوال والخلفية. بينما أثبت Caspio تفانيه في القضايا الإنسانية ، يظل appmaster .io> AppMaster يركز على جعل تطوير التطبيقات أسرع بما يصل إلى 10 مرات والقضاء على الديون التقنية عن طريق تجديد التطبيقات من الألف إلى الياء كلما تغيرت المتطلبات. ينتج عن هذا نظام أساسي متعدد الاستخدامات وقوي no-code لمجموعة واسعة من العملاء ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.