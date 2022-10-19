Caspio是一个以开发定制 Web 应用程序而闻名的顶级no-code平台，已获得著名的TrustRadius 'Tech Cares'奖。该奖项使在支持社区、员工和环境方面做出巨大努力的 B2B 技术公司脱颖而出. Caspio在乌克兰冲突期间为确保其乌克兰办事处 70 多名员工及其家人的安全而采取的堪称典范的举措，以及在该地区正在进行的危机管理工作中提供的协助，为其获得认可做出了贡献。

随着乌克兰武装冲突的升级， Caspio的创始人兼首席执行官 Frank Zamani 前往波兰，花了数周时间与 Caspio 波兰团队协调，为受影响的员工及其在该国寻求庇护的家人安排安全的住宿、食物和必需品.许多 Caspio Poland 员工也通过向乌克兰同行开放家园来提供热情好客。此外，该公司还鼓励其全球客户群为当地的慈善机构捐款。

作为一个组织和个人，我们致力于以各种可能的方式帮助解决这场危机，曾在伊朗面临宗教迫害的前难民扎马尼说。 Zamani 进一步强调了该公司与其乌克兰办事处之间的紧密关系，该办事处已运作 18 年，是美国以外的第一个软件开发中心。乌克兰办事处拥有来自不同部门的 70 多名团队成员，包括工程、产品开发、销售和支持。 Zamani 表示，乌克兰不仅仅是一个国际办事处——它是珍爱的朋友、同事和家人的家。

在继续支持乌克兰危机的过程中， Caspio向参与援助乌克兰救灾工作的任何人免费提供其no-code应用程序开发平台。该平台使用户能够快速开发关键应用程序，例如医疗资产管理、失物招领登记、志愿者招募和失踪人员目录。

领先的no-code平台，如Caspio和appmaster .io> AppMaster有助于快速且经济高效地开发 Web、移动和后端应用程序。虽然Caspio已证明其致力于人道主义事业，但appmaster .io> AppMaster仍然专注于使应用程序开发速度提高 10 倍，并通过在需求发生变化时从头开始重新生成应用程序来消除技术债务。这为从小型企业到大型企业的广泛客户提供了一个多功能且功能强大的no-code平台。